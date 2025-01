Fredag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1 prosent til 5.996,71. Industritunge Dow Jones steg 0,77 prosent til 43.487,52. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,51 prosent til 19.630,20.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,88, ned 4,34 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,614 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 steg 0,38 prosent til 2.275 poeng.

Aksjer

Nvidia steg 3,1 prosent på New York-børsen fredag.

«Drahjelpen fra de store teknologigigantene har vært mindre i det siste. Det begynner kanskje å bre seg en viss bekymring for at Nvidias monopol på databrikker til KI-modeller går mot slutten. Samtidig kan Bidens siste eksportrestriksjoner begrense etterspørselen etter amerikanske databrikker fra nye markeder», skriver Nordea Markets i en ny rapport.

Tesla har gått rett til himmels etter at det ble klart at Donald Trump blir USAs neste president. Trump overtar som president på kommende mandag.

Fredag steg Tesla-aksjen med 3,06 prosent på Wall Street.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA steg 15,8 prosent på månedsbasis i desember, til en sesongjustert årstakt på 1,50 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,32 millioner boliger, ifølge Trading Economics.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt i samme periode 0,7 prosent til en årstakt på 1,48 millioner. Det var på forhånd ventet en årlig takt på 1,46 millioner.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang og oljeanalytikerne spår knallår for oljeaksjer. De siste dagene har den skutt enda mer fart, etter ar det ble kjent at USA kom med kraftige sanksjoner mot Russland . Dette har også ført til at tank-aksjer har gått til himmels. Men kursoppgangen har latt vente på seg i Herbjørn Hanssons USA-noterte rederi Nordic American Tankers. Aksjen endte ned 1,96 prosent til 2,745 dollar per aksje.

Februar-kontrakten på WTI-oljen endte flatt til 74,43 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for februar endte flatt til 80,8 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover. Fredag ble en dag med kraftig oppgang for en rekke kryptovalutaer.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Fredag endte bitcoin-prisen opp 4,58 prosent til 104.904 dollar.

Ethereum steg med 6,23 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg 9,62 prosent.