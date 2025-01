Tiktok truer med å stenge i USA

Sent fredag advarte Tiktok om at plattformen vil stenge ned i USA søndag, dersom president Joe Biden ikke gir tilstrekkelige garantier til selskaper som Google og Apple om at de ikke vil møte konsekvenser når et eventuelt forbud trer i kraft, skriver Reuters.

Uttalelsen kom timer etter at høyesterett opprettholdt et vedtak som vil forby Tiktok i USA, på bakgrunn av nasjonale sikkerhetshensyn.

Påtroppende president Donald Trump har på sin side lovet å redde Tiktok når han tar over etter Biden.

TikTok har vært under press fra amerikanske myndigheter i flere år, med bekymringer om hvordan dataene til brukerne blir håndtert.

«Vi ønsker å samarbeide med myndighetene for å sikre at våre brukere er trygge», sier en talsperson i Tiktok ifølge Reuters.

Selskapet har tidligere forsøkt å imøtekomme kravene fra myndighetene, men har nå nådd et kritisk punkt.

Biden-administrasjonen har trukket frem at Tiktok kan fortsette å drifte, dersom det frigjøres fra kinesisk kontroll. I en uttalelse sier administrasjonen imidlertid at det ikke vil ta noen grep for å redde Tiktok.