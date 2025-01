Trump kan gi bankfest

Øyeblikksbildet i amerikansk banknæring er at inntjeningstrendene er sterke. I foregående uke leverte fire av de største amerikanske bankene i USA – JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup og Wells Fargo – tall for fjerde kvartal 2024. Samlet kunne de vise til over 100 milliarder dollar i samlet profitt, den høyeste siden børsnoteringseuforien i 2021. Inntjeningen i 2024 var drevet av renteendringer, høyere inntekter fra investeringstjenester og økt markedsaktivitet.

Vi kan trekke frem flere høydepunkter blant enkeltselskapene. I 2024 ble JPMorgan Chase den første banken i USA til å tjene over 50 milliarder dollar i et kalenderår. Toppsjef Jamie Dimon uttalte at den amerikanske økonomien har vært robust, ved lav arbeidsledighet og en sterk konsument. Citigroup har vært blant bankene som har fremstått som minst veldrevet, men ble løftet av rekordinntekter fra blant annet formuesforvaltning. Et tilbakekjøpsprogram på 20 milliarder dollar var også med på å løfte aksjekursen.

Goldman Sachs, også kjent som «masters of the universe», lever omtrent utelukkende på rådgivingshonorarer og kurtasje. Det viste en svært pen utvikling i fjerde kvartal. Jevnt over har det dermed vært en sterk start på resultatsesongen for finansaksjene i S&P 500 indeksen.

Fremover er en av inntektsdriverne det stilles størst forventninger til, honorar fra oppkjøp og fusjoner. Bedriftene i USA sitter på store kontantbeholdninger, og det ventes at regulatoriske hensyn vil bli langt friere under Donald Trump enn under forrige administrasjon. Potensielle skattekutt vil også øke overskuddene til bedriftene som da stiller likviditet tilgjengelig til oppkjøp. Riktignok kan opptrapping i tariffer skape friksjon og potensielt fungere som en brems for visse typer M&A.