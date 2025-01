Forventninger om økt pengebruk og handelskrig har sendt markedsrentene opp igjen de seneste månedene.

For eksempel har den amerikanske tiårsrenten steget fra 3,6 prosent til 4,6 prosent siden slutten av september, uten at det foreløpig har fått store konsekvenser for prisingen i aksjemarkedet.

I et intervju med CNBC fra World Economic Forum i Davos, sier adm. direktør Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management at toll-dreven inflasjon er blant de største risikoene for finansmarkedene i 2025.

– Jeg tror ikke jeg skal gi noen råd til USA, men hvis du ser på risikoene til finansmarkedene, tror jeg inflasjon helt klart er én – drevet av tollavgifter, sier Tangen, og fortsetter:

– Mange av forslagene som kommer ut fra USA nå er potensielt inflatorisk. De kan forårsake mer inflasjon. Det kan bli færre ledige jobber og mer tollavgifter – alt dette er ting som driver inflasjonen. Så, det er ikke gitt at inflasjonen vil komme ned.

Mandag sa Donald Trump at han vurderer å innføre 25 prosents importavgift for Mexico og Canada fra og med februar. Han har også tidligere truet med høyere tollavgifter for Kina og EU.

– Optimismen kommer tilbake

Andre risikoer for finansmarkedene i 2025, ifølge ham, er høy statsgjeld, høye renter og geopolitiske spenninger.

Den aller største risikoen. ifølge Tangen, er imidlertid hvor store noen få teknologiselskaper er blitt i det amerikanske aksjemarkedet. Riktignok, ifølge CNBC, sa han også at for mange amerikanske selskaper vil Trump være positivt, fra et rent finansielt ståsted.

– Vi er ikke nødvendigvis enige i alle disse politiske forslagene, men vi ser på det fra et finansielt ståsted, som en finansiell investor, og da er det generelt veldig spennende. Du vet, vi har mer enn halvparten av verdiene i USA, og når man snakker med amerikanske toppledere, og vi snakker med mange, ser vi at optimismen kommer tilbake, sier Tangen.

Ikke bra for Europa

Til NRK utdyper han at det vil bli mindre reguleringer og at Trump vil øke veksten i den amerikanske økonomien, noe som vil være positivt for aksjemarkedene.

– På lenger sikt er tiltakene negative for samfunnet og importrestriksjoner kan dra opp prisveksten på sikt, sier han.

For Europa vil det imidlertid ikke være så positivt med Donald Trump som USAs president, ifølge Tangen.

– Jeg er redd for at Trump bare vil bidra til å akselerere forskjellen mellom Europa og USA. Større vekst i USA, i tillegg til toller og eksportbegrensninger kan være med på å dra ned den økonomiske veksten i Europa ytterligere, sier han.