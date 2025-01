Etter at Helge Gåsø solgte hans eierandel i havbruksselskapet NTS for 3,5 milliarder kroner i 2022 er han blitt en av de største norske privatinvestorene på Oslo Børs.

I tillegg til at mye av pengene i kjølvannet av NTS-salget er blitt investert i lakseaksjer, har investoren bygd opp en diversifisert portefølje bestående av blant annet industri, finans og oljeaksjer.

I sistnevnte er det særlig Røkkes oljegigant Aker BP og Vår Energi som har fanget investorens interesse de siste årene. Nå er tiden derimot inne for å sikre gevinster.

Solgt for 148 mill.

Gåsø startet hamstringen av oljeaksjer allerede i 2020, ifølge Finansavisens Bjellesautjeneste, da han kjøpte aksjer i Aker BP. I 2023 dukket han også opp på eiersiden i Vår Energi, der han har hamstret aksjer for over 218 millioner kroner de seneste to årene.

På topp satt Gåsø på nesten åtte millioner aksjer i Vår Energi, noe som gjorde han til 23. største aksjonær i selskapet, gjennom investeringsselskapene Frøy Kapital og Gåsø Næringsutvikling. Posisjonen hadde en verdi på nesten 300 millioner kroner i november – så begynte han å selge.

Oppdaterte aksjonærlister viser at Gåsø nå har solgt halve posisjonen i Vår Energi for til sammen 148 millioner kroner siden slutten av november, basert på snittkurs ved handelsdagene.

De siste tre transaksjonene ble gjort på tampen av forrige uke, der han solgte over 2,5 millioner aksjer for nesten 98 millioner kroner.

Gåsø sitter dermed igjen med nesten fire millioner aksjer gjennom Frøy Kapital og Gåsø Næringsutvikling til en samlet verdi på nesten 150 millioner kroner, gitt dagens kurs. Det gjør han til selskapets 42. største aksjonær i oljegiganten.

Les også Spår knallår for oljeaksjer Oljetungvekterne på Oslo Børs ramlet stygt i fjor, men åpner forrykende. Dette mener analytikerne om 2025. – Kan bli et veldig godt år for oljeaksjer.

Flere lemper ut

Gåsø er ikke den eneste bjellesauen på Oslo Børs som har flyktet oljeaksjer de siste månedene.

Forrige uke skrev Finansavisen at både Aasulv Tveitereid og Arne Fredly har benyttet seg av årets pangstart for oljeaksjer, der de begge har solgt unna aksjer i Aker BP.

Ifølge Finansavisens beregninger hadde salgene til Tveitereid og Fredly utgjort en verdi på henholdsvis 153 og 76 millioner kroner siden de begynte å selge i høst.

Samtidig har John Fredriksen tatt sjetonger av bordet og solgt 40 prosent av beholdningen i Aker BP for nærmere 200 millioner kroner, etter å ha kjøpt aksjer i september.