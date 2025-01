Etter salgene sitter Fredly igjen med 130.000 aksjer i Aker BP til en verdi på litt over 33 millioner kroner, som gjør det til hans nest største posisjon på Oslo Børs målt i verdi.

Solgt for 153 mill.

Stejrneinvestoren Aasulv Tveitered har vært litt mer aktiv på handelsfronten enn Fredly, da han både har kjøpt og solgt aksjer i Aker BP i et høyt tempo siden starten av fjoråret.

Måler man derimot fra da oljeprisen startet å falle i starten av september, viser aksjonærlistene at han har kjøpt aksjer for over 183 millioner kroner gjennom høsten. Han har likevel benyttet seg av noen anledninger til å selge aksjer i både oktober og november.

Siste handel viser at han solgte 100.000 aksjer til en verdi på 25 millioner kroner før helgen. Dermed har investoren solgt aksjer i Aker BP for totalt 153 millioner kroner siden oljeprisfallet i starten av september.

Etter salget sitter han igjen med 400.000 aksjer i Aker BP til en verdi på over 102 millioner kroner, noe som gjør det til hans fjerde største posisjon på Oslo Børs. Hans største posisjon er for øvrig Protector Forsikring, der han sitter med aksjer til en verdi på over 303 millioner kroner, etterfulgt av Nordic Semiconductor og TGS.

Comeback for Dahl

Mens Fredly og Tveitereid selger unna aksjer viser aksjonærlistene at investoren Egil Dahl har dukket opp på eiersiden i Aker BP for første gang siden høsten 2023.

Samme dag som de to bjellesauene valgte å kvitte seg seg aksjer trykket Dahl på kjøpsknappen og lastet opp porteføljen med 100.000 aksjer i Aker BP, til en verdi på over 25 millioner kroner.

Etter handelen er Aker BP Dahls tiende største posisjon på Oslo Børs, av en portefølje til en verdi på 1,65 milliarder kroner.

Finansavisen skrev nylig at Dahl hadde fått øynene opp for Kid etter at de leverte sterke tall forrige uke. De friske aksjonærlistene viser også at han økte posisjonen her med ytterligere 100.000 aksjer i selskapet til en verdi på over 15 millioner kroner før helgen.