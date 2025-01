Donald Trumps retur til Det hvite hus har de siste ukene ført med seg høy usikkerhet i finansmarkedene, med betydelige svingninger i både renter, aksjekurser og dollarkurs.

Én grunn er frykten for en klart inflatorisk politikk. Flere deler denne frykten, deriblant Nordeas økonomer og oljefondsjef Nicolai Tangen.

Frykter høy inflasjon lenge

Det samme gjør Larry Fink, sjefen for verdens største kapitalforvalter BlackRock.

– Den største risikoen vi har på verdensbasis i dag, er at verden tror vi har passert inflasjonstoppen. Dette er i konflikt med hva markedene mener, men jeg kan virkelig se et scenario der vi kommer til å ha vedvarende høy inflasjon, sa Fink til Bloomberg onsdag på sidelinjen av World Economic Forum i Davos.

Like redd for Trump-politikkens effekt på inflasjonen er dog ikke Nathan Sheets, global sjeføkonom i Citi.

– For at inflasjonen skal så mye opp at Fed må heve renten, må Trump ta kraftig i med tollsatsene, med 60 prosent på Kina og 20 prosent for alle andre. Men det er ikke slik man vinner valg og får markedene med seg, sa han til Finansavisen i forrige uke.

Les også Amerikanske rentesjokk i kø Rentene skaper trøbbel, for misligholdsraten både blant amerikanske bedrifter og husholdninger skyter fart, akkurat som den gjorde før finanskrisen. Er det dette som bekymrer investorene på Wall Street-investorene med tanke på siste ukers kursfall?

– Trump spenner ikke bein under Norge Norge rammes lite av Trumps toll og havner neppe utenfor EUs tollmur, tror Nordea Markets. Likevel må vi regne med høyere renter.

– Ser ut som en dødsspiral Storbritannias rentekostnader har passert 100 milliarder pund i året. Kjendisinvestor Ray Dalio advarer.

Aldri sett maken i Europa

Frykten for at Trump øker tollsatsene kraftig er eksempelvis høy i EU og eurosonen, og BlackRock-sjef Fink pekte i onsdagens Bloomberg-intervju på at han aldri har sett så mye pessimisme i Europa.

– Dette får meg til å tro at det gir mening å investere i regionen nå. Man bør alltid gå motstrøms i Davos, og da vil man tjene mye penger. Det føles nesten som en god, kontrær strategi, sa han.

Videre erkjente Fink at han har lært mer om kryptomarkedene de siste årene. Hans konklusjon er at krypto er en «fryktens valuta» som kan brukes som en «hedge.»

– Investorer som frykter forringelse av sine valutaer, kan ha et internasjonalt basert instrument kalt bitcoin som vil overvinne denne lokale frykten, fortsatte han.