Aksjen er den mest omsatte foreløpig, og faller 2,8 prosent til 20,60 kroner. Emisjonskursen var 5,6 prosent rabatt i forhold til onsdagens sluttkurs på 22,70 kroner.

Schibsted-rykter

Den tyske nettmarkedsplassen for biler, Mobile.de, kan bli børsnotert og priset til 10 milliarder euro.

Arctic Securities skriver ifølge TDN at en verdsettelse på 10 milliarder, i stedet for meglerhusets estimat på 4,5 milliarder euro, vil øke meglerhusets verdsettelse av Schibsted med 37 kroner pr. aksje. Schibsted A-aksjen stiger 1,5 prosent til 341,20 kroner med høy omsetning – 215 millioner kroner.

Mens bitcoin og kryptobørser har steget til himmels, har Kjos-familiens kryptobørs NBX kollapset på børs.

– NBX har akkurat hentet penger for å få opp handelsvolumene og skalere kredittkortet, som på sikt vil bidra. I tillegg til markedsandeler blir kaken større. Som notert kryptobørs i Norge med krav til transparens og rapportering, er vi den mest aktuelle samarbeidspartneren for norske institusjoner fremover som ønsker eksponering, sier adm. direktør Stig Aleksander Kjos-Mathisen til Finansavisen.

Aksjen er torsdag ned 1,45 prosent til 0,34 kroner, og er med det ned 39,12 prosent det siste året.

Kraftig Nel-kutt

Blant oljeselskapene er Equinor opp 1,6 prosent til 277,30 kroner, Aker BP stiger 0,5 prosent til 249,40, mens Vår Energi øker med 0,9 prosent til 38,07 kroner.

Kongsberg Gruppen er opp 1,0 prosent til 1.354 kroner, og DNB stiger 0,6 prosent til 240,00 kroner.

Tankaksjer har også medvind torsdag. Frontline stiger 0,4 prosent til 187,40 kroner, Hunter er opp 17,6 prosent til 1,40 kroner, mens Okeanis er opp 0,6 prosent til 258,00 kroner. Ellers er BW LPG ned 3,2 til 128,60 kroner, Arctic Securities har kuttet kursmålet fra 210,00 til 184,00 kroner.

HSBC toner kraftig ned forventningene sine til hydrogenmarkedet, samt Nel, hvor kursmålet blir kuttet fra 4,30 til 2,40 kroner, holdanbefaling gjentatt.

«Vi nedjusterer inntektsprognosene for å reflektere pågående forsinkelser i hydrogenprosjekter. For rene elektrolyse-produsenter som ITM og Nel går vi bort fra DCF-verdsettelse på grunn av lengre tidslinjer for vekst i den grønne hydrogenindustrien, mer usikre mellomlangsiktige vekstutsikter og risiko for tap av markedsandeler», skriver storbanken.

Aksjen stiger 0,3 prosent til 2,21 kroner.

Crayon -aksjonær Sverre Bjerkeli dro til Sveits med en omfattende sjekkliste i møte med frieren SoftwareOne.

– De glemmer ikke møtet med oss, sier Bjerkeli.

Crayon-aksjen faller 0,6 prosent til 124,00 kroner.