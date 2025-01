(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp fredag morgen.

Etter åtte minutters handel står hovedindeksen i 1.508,19, opp 0,34 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 343 millioner kroner.

Utbyttefest

Gjensidige Forsikring leverte sterkere enn ventet i fjerde kvartal, og foreslår et utbytte på totalt fem milliarder. Det sender aksjen rett opp 9,19 prosent til 228,20 kroner som dagens mest omsatte aksje. Siden nyttår er Gjensidige styrket 15 prosent.

– Vi er trygge på å levere på våre mål for de neste to årene. Vi vil fortsette å fokusere på lønnsom vekst, og ytterligere forbedre den operasjonelle effektiviteten, noe som sammen med vårt sterke produkttilbud bør love godt for fortsatt solide resultater og attraktiv avkastning, sier konsernsjef Geir Holmgren.

Orkla melder fredag morgen at de nå selger hele sin vannkraftportefølje for 6,1 milliarder. Analytikerne har før salget i sine regneark verdsatt porteføljen til cirka 3 milliarder.

– Orkla er et industrielt investeringsselskap med fokus på merkevarer og forbrukerorienterte virksomheter. Ved å selge vannkraftporteføljen reduserer vi kompleksiteten og leverer på vår kommuniserte strategi, sier toppsjef Nils K. Selte.

Orkla estimerer at den regnskapsmessige gevinsten vil være på omtrent 5 milliarder kroner.

Aksjen stiger 1,81 prosent til 101,30 kroner.

Opptur

Paratus Energy Services er høyt på vinnerlisten med en oppgang på 15,31 prosent til 49,26 kroner.

Selskapet melder fredag morgen at deres heleide datterselskap Fontis Holdings har inngått en avtale med «en ledende internasjonal bank», som skal legge til rette for betaling til Fontis på omtrent 209 millioner dollar relatert til utestående forfalte fordringer med deres kunde i Mexico.

I rødt

Hexagon Purus kom torsdag kveld med et resultatvarsel, og aksjen stuper nå 18,88 prosent til 3,33 kroner.

Hydrogenselskapet estimerer nå inntekter i fjerde kvartal på omtrent 396 millioner kroner i fjerde kvartal, som gir totale inntekter på 1 876 millioner kroner for 2024. Det tilsvarer en omsetningsvekst på omtrent 42 prosent, noe som er lavere enn forventet vekst på minst 50 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er fredag morgen opp 0,11 prosent til 78,38 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,11 prosent til 74,70 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,53 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.