Selv om Norge er et relativt lite land, kan det norske næringslivet fremstå som uoversiktlig for mange. I Kapital bruker vi derfor endel tid på å strukturere og systematisere ulike deler av næringslivet i form av lister og kåringer.

Vi har lister over Norges 500 største bedrifter, Norges 400 rikeste, Norges mektigste kvinner, Norges beste advokater, Norges beste aksjeanalytikere osv.

Og 40 under 40. Listen over de 40 mest lovende talentene under 40 år, som nå foreligger i en rykende fersk utgave og i år er mer relevant enn noensinne. Ifølge en nylig undersøkelse fra Manpower Group, opplever tre av fire norske arbeidsgivere nå vanskeligheter med å rekruttere kompetente medarbeidere, en betydelig økning fra tidligere år.

Kandidatene på Kapitals liste over de 40 mest lovende talentene under 40 år i norsk næringsliv representerer ikke bare en ny generasjon ledere og innovatører, men de kan også bidra til å redusere kompetansegapet og styrke Norges konkurranseevne i en global økonomi.

De er morgendagens næringsliv. Slik vi liker å fokusere på i Kapital.

Ta for eksempel lege, forsker og medgründer i Livv Health, Ishita Barua (36). Med doktorgrad i kunstig intelligens og forskningserfaring fra Harvard Medical School har hun en unik kompetanse som hun kan bruke på kunstig intelligens for å bidra til å redde liv. Men Barua er langt fra den eneste blant de unge kandidatene med kunnskaper som kan føre verden og norsk næringsliv i en mer innovativ og bedre retning. Vi anbefaler å lese om alle de andre 39 kandidatene her.

God helg og god lesning!

Vibeke Holth

Redaktør, Kapital