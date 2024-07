Unilever er verdens femte største konsern som selger forbruksvarer, og står bak kjente merkevarer som Dove, Omo, Knorr, Sunsilk og Ben & Jerry's.

Man kan finne varene til det britiske selskapet i 190 land, og selskapet har en årsomsetning på omtrent 700 milliarder kroner. De har derimot slitt med veksten, og i mars varlset det et produktivitetsprogram som skulle gi besparelser på 800 millioner euro over de neste tre årene, og omfattet et kutt av 7.500 ansatte globalt.

Lørdag morgen melder flere utenlandske medier at opp mot 3.200 europeiske kontorarbeidere i Unilever kan miste jobben innen 2025.

«Disse tiltakene er de største stillingskuttene i Unilever på flere tiår» sa Hermann Soggeberg, lederen av Unilevers europeiske arbeidsråd, i et brev til de ansatte som nyhetsbyrået Reuters har sett.



Skiller ut iskremen

I tillegg til den heftige nedbemanningen ville Unilever skille ut iskremvirksomheten som inkluderer fem av de 10 mestselgende merkene på verdensbasis, deriblant Wall's, Magnum og Ben & Jerry's.

Flere alternativer for utskillelsen av iskremdivisjonen er under vurdering, med en fisjon og etablering av en ny, børsnotert virksomhet som det mest sannsynlige. Unilever solgte i fjor iskrem for 7,9 milliarder euro.

Bloomberg påpekte at iskremvirksomheten lenge har vært en hodepine for Unilever, med kontroversene rundt politiske holdninger i Ben & Jerry’s.

Prosessen med å skille ut iskremen startet umiddelbart, og ventes avsluttet innen utgangen av 2024.