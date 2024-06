Debatten om lønnsavtaler til toppsjefer i internasjonale konsern er et stadig tilbakevendende tema.

I det siste har mange snakket om den gigantiske avtalen Elon Musk har fått gjennomslag for, for å lede Tesla. Avtalen er verd flerfoldige hundre milliarder kroner for Musk, som også er største aksjonær.

Selv om avtalen ble akseptert av et flertall av bilfabrikantens eiere, valgte Norges Bank å stemme mot den da den ble behandlet på selskapets generalforsamling nylig.

Årslønn på 134 millioner

Men det er ikke den eneste lønnspakken Oljefondet har tatt stilling til denne våren. Tesco er en annen stor investering det norske fondet har gjort. I dag er Norges Bank fjerde største eier i den britiske dagligvaregiganten.

Ken Murphy leder Tesco, som har opplevd økt omsetning og større overskudd i det siste. Derfor mener styret at hans lønn burde økes, og det ganske kraftig.

Den forrige avtalen hans hadde en årlig verdi på 4,4 millioner pund eller 60 millioner i norske kroner.

Like før helgen vedtok eierne å jekke lønnspakken opp til 9,9 millioner pund. Det inkluderer fastlønn, bonus og andre goder.

I kroner og øre tilsvarer det 134 millioner norske kroner, og er mer enn en dobling fra hans forrige avtale.

ØKER LØNNEN: Toppsjef Ken Murphy i Tesco. Foto: NTB

Stemte for lønnshopp

Selv om Norges Bank sa nei til Musk, mener forvalterne av Oljefondet at Murphys lønnspakke er mer spiselig og stemte ja.

Aksjonærer som kontrollerer 6,5 prosent av aksjene i Tesco, stemte derimot nei til den foreslåtte lønnsforhøyelsen.

Tesco har vært gjennom et turbulent tiår, hvor konkurransen fra spesielt Lidl har økt. Men etter at Murphy tok over som toppsjef høsten 2020, har dagligvarekjeden gjort det stadig bedre og økt sin markedsandel i Storbritannia.

Gjør som Kiwi

Tesco har de siste årene teppebombet reklameflatene på TV, radio, internett og i sosiale medier med kampanjer hvor de lover kundene prisfrys på utvalgte varer i en bestemt periode. De har også kuttet prisen ekstra mye på 150 til 200 utvalgte bestselgere.

Det er samme strategi som Kiwi og Carrefour har brukt i det norske og franske dagligvaremarkedet, med stor suksess.

KOPIERER HVERANDRE: Norske Kiwi og britiske Tesco har hatt stor suksess prisfrys og kampanjer hvor man dumper prisen på få utvalgte bestselgere. Foto: BLOOMBERG

I siste kvartal, som endte 25. mai, omsatte Tesco-konsernet for 15,3 milliarder pund, som sammenlignet mot samme kvartal året før var en vekst på 3,4 prosent. Målsetningen for inneværende regnskapsår er en omsetning på 70 milliarder pund.

På 12 måneder har Tesco-aksjen steget 18,3 prosent.

Tesco-konsernet har i dag 4.500 butikker, hvorav majoriteten er i Storbritannia. Kjeden finnes også i Irland, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia, og har beveget og driver også bank- og mobiltjenester under varemerket Tesco. Det så for øvrig dagens lys for 100 år siden, noe som skal markeres i år.