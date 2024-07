1.069 norske aksjeselskaper gikk konkurs i andre kvartal – en økning på 27 prosent sammenlignet med samme periode i 2023, ifølge Creditsafe Norway.

Optimismen rundt konkursnedgangen i årets første kvartal skulle vise seg å være kortvarig. Allerede i april økte antall konkurser med 76 prosent sammenlignet med samme måned i 2023.

I mai var det en mer moderat økning på 13 prosent, og i juni sank den prosentvise økningen ytterligere, til 6 prosent. Det betyr at 347 selskaper erklærte konkurs i årets første sommermåned, mot 327 konkurser i fjor.

– Konkurstallene svinger kraftig, og gjør en helomvending fra første til andre kvartal. Vi hadde kanskje et lite håp om at vi skulle være over kneiken etter den positive inngangen på året, men denne utviklingen er helt i tråd med det vi har forventet oss, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Bygg og anlegg

Det var særlig i bygg- og anleggsbransjen at konkurstallene fremdeles peker oppover i årets andre kvartal.

– Den harde sannheten er at antallet konkurser innen bygg og anlegg øker konsekvent, og med en høyere takt enn den generelle konkursutviklingen, fastslår Fjærestad.

Totalt gikk 159 selskaper innen bygg og anlegg konkurs i løpet av årets andre kvartal, en økning på 57 prosent fra fjorårets 101 konkurser. I kategorien «Oppføring av bygninger» er tallene mindre stygge: 155 konkurser, mot fjorårets 129, gir en økning på 20 prosent i andre kvartal.

Det var riktignok ikke bygg og anlegg som sto for den største prosentvise konkursøkningen i andre kvartal. Det gjorde i stedet bransjekategorien “Omsetning og drift av fast eiendom”, med en økning på 113 prosent. Tett etterfulgt av “Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet” med en økning på 106 prosent.

To bransjer med tett tilknytning til nettopp bygg og anlegg.