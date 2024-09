Oda har tapt 1,4 milliarder siden oppstart

Det ferske årsregnskapet til Oda Norway viser at matleveringsselskapet økte inntektene fra 2,7 til 3,1 milliarder kroner fra 2022 til 2023.

Samtidig fikk nettmatbutikken et driftsresultat på minus 252,4 millioner kroner i fjor, som er en forbedring fra minus 338,6 millioner året før.

Det er også noe forbedring på bunnlinjen som økte fra minus 285,1 millioner i 2022 til minus 204 millioner i fjor. Det markerer derimot Odas tiende år med underskudd, og et tap på totalt 1,4 milliarder kroner i Norge siden oppstart i 2014.

Da E24 meldte om tallene tilbake i april fortalte norgessjef Kristin Thornes Woldsdal at kapasitetsbegrensninger og sjåførmangel preget regnskapsåret, som førte til at mange kunder møtte en stengt nettbutikk.

1. januar i fjor fusjonerte Oda Norway Distribusjon seg inn i Oda Norway. I årsregnskapet opplyser selskapet at dette ikke har medført store endringer i balansen, til tross for at lønnskostnadene har økt, og driftskostnadene er blitt redusert noe som følge av fusjonen.

Prises til 750 mill.

Før sommerferien hentet Oda Group Holding, som eier Oda Norway, 750 millioner kroner i en emisjon, og måtte prise selskapet til 0,01 kroner pr. aksje for å hente pengene.

Dermed prises selskapet, som i april 2021 var verdsatt til hele 7,5 milliarder kroner, til 750 millioner svenske kroner - samme beløp som ble hentet i emisjonen.

Det var primært Private Equity-selskapene Verdane, Kinnevik og Summa Capital som stilte opp med kapital.

Opprinnelig var ønsket å hente 1 milliard svenske kroner, men laber interesse hos investorene gjorde at toppsjefen Chris Poad måtte ta til takke med 250 millioner kroner mindre. Han pekte på svakere kapitalmarkeder som årsaken.

Han kan imidlertid ikke utelukke at selskapet vil hente mer penger ved senere anledninger. Poad tok over sjefsstolen da gründer Karl Munthe-Kaas måtte gå av.