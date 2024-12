Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd AS har kjøpt 83.000 aksjer i XXL, melder selskapet i en børsmelding. Etter transaksjonen eier Ferd nå 2.464.183 ordinære aksjer i XXL, som tilsvarer 12,33 prosent av stemmene og 10 prosent av aksjekapitalen. Dermed passerer Ferd den lovpålagte flaggegrensen på 10 prosent av aksjekapitalen.

Svarer skambud med emisjon

Aksjekjøpet skjer samtidig som XXL-styret forsøker å gjennomføre en storstilt emisjon for å sikre selskapets finansielle fremtid. Styret har økt størrelsen på en alternativ fortrinnsrettsemisjon fra 375 millioner til 600 millioner kroner og satt emisjonskursen til 1,65 kroner per aksje. Emisjonen skal ifølge XXL minimere utvanningseffekten for eksisterende aksjonærer.

Dette gjør styret samtidig som de avviser oppkjøpsbudet fra britiske Frasers Group, som har tilbudt 10 kroner per aksje – et tilbud flere aksjonærer har omtalt som «et ran».

Fraser Group kom med flere påstander i forbindelse med budet, som XXL avviste i børsmeldingen fredag.

Blant annet hevder Frasers at XXL har for lite likviditet til å betale leverandører. Dette mener XXL ikke er korrekt, at det ikke er grunnlag for påstanden, og selskapet mener det har likviditet til å betale leverandørene sine, og at det gjør dette på løpende basis.

Uenige om løsninger

Videre hevder selskapet at det har vært dialog med Frasers om finansene helt siden september, og at Frasers er blitt invitert til å diskutere og delta i XXLs planlagte kapitalinnhenting, men at de gjentatte ganger har sagt at de hverken vil støtte eller delta.

Styret mener britene heller har indikert løsninger som XXL har betraktet som enten å ikke være i beste interesse for selskapet eller aksjonærene. I stedet for har XXL-styret kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling 7. januar for å vedta emisjonen, som styret mener er avgjørende for å oppnå en helhetlig finansieringsløsning.