Frasers ønsker gransking

Frasers Group, nest største aksjonær i XXL, ønsker en granskning av den foreslåtte alternative fortrinnsrettsemisjonen i XXL. Det fremgår av en børsmelding fredag.

Tidligere i desember kalte XXL inn til ekstraordinær generalforsamling 7. januar for å vedta en alternativ fortrinnsrettsemisjon på 600 millioner kroner.

Bakgrunnen var at XXL-styret mente det var usannsynlig at Frasers Groups bud på 10 kroner pr. aksje i XXL ville gå igjennom, og at det heller ville gå videre med sin opprinnelige plan for kapitalinnhenting.

XXL opplyste samtidig at selskapet hadde sikret tegninger for det fulle beløpet i fortrinnsrettsemisjonen.

Vil avklare lovlighet

Nå ønsker Frasers Group en ytterligere oppføring på agendaen på den ekstraordinære generalforsamlingen neste måned – og følgelig en ny, oppdatert innkalling.

Den britiske handelsgiganten ønsker at «prosessen i XXL ASA i forbindelse med den foreslåtte alternative fortrinnsrettsemisjonen i XXL Holding ASA skal granskes» – «med sikte på å avklare de faktiske omstendigheter og lovligheten ved forslaget og tilknyttede ekstraordinære transaksjoner samt andre forhold som kan skade XXL eller dets aksjonærer som resultat av forslagene».

Med «ekstraordinære transaksjoner» sikter Frasers Group til blant annet omgåelse av kravet om to tredjedelers flertall for aksjekapitalforhøyelser, likebehandlingskrav målt mot utvannende transaksjoner mellom selskapet og spesifikke større aksjonærer og overholdelse av opplysningsplikt.

Frasers var for sent ute

Frasers Groups brev til XXL med kravet om revidert agenda for den ekstraordinære generalforsamlingen var datert 19. desember. Det betyr at det ble sendt for sent for at Frasers forslag om granskning kan bli behandlet på generalforsamlingen 7. januar, siden dette er mindre enn 21 dager til, opplyser XXL fredag.

21 dager er minste tillatte varslingsperiode for generalforsamlinger i norske allmennaksjeselskaper notert på Oslo Børs.

XXL vil derfor innkalle til en separat ekstraordinær generalforsamling for å behandle Frasers Groups ønske om granskning. Denne vil bli avholdt senest en måned etter Frasers-brevets datering, opplyses det.

– Skambud

Frasers Groups bud på 10 kroner pr. aksje i XXL priser sportskjeden til 246 millioner kroner. XXL-aksjonær Adriano Capoferro omtalte budet som en «mellomting mellom et skambud og et ran».

Senere har XXL-styret vurdert det som usannsynlig at Frasers' bud går igjennom, og at det heller vil gå videre med selskapets opprinnelige kapitalinnhentingsplan.

Fortrinnsrettsemisjonen vil bli gjort til en kurs på 1,65 kroner.