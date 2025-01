Virke urolig for grensehandelen: – Kaster penger over svenskegrensen

Rapporten viser at nordmenn grensehandlet for 9,35 milliarder kroner i 2023, og i tredje kvartal 2024 økte grensehandelen med hele 17,9 prosent i forhold til samme periode året før.

– Dette er omsetning som kunne bidratt til å skape arbeidsplasser, verdiskaping og avgiftsinntekter i Norge. Grensehandelsproblematikken er noe politikerne bør ta tak i. Å fortsette som nå er regelrett å kaste penger over svenskegrensen, sier bransjedirektør for Virke dagligvare, Bendik Solum Whist.

Virkes rapport viser at i perioden med høyest prisvekst, har marginene for dagligvarekjedene gått ned. Det betyr at dagligvarekjedene tjente mindre per solgte vare etter at kostnadene er trukket fra.

Prisveksten på mat har vært høy de siste årene, og i november var den årlige matprisveksten på 4,2 prosent. Til tross for de høye prisene, viser Virke-rapporten at prisveksten i Norge har vært på nivå med Danmark og lavere enn i Sverige.