– Vårt mål er å hjelpe flest mulig til å få tilgang til statlig finansiert helsehjelp så raskt som mulig. Vår fordel er at vi er tidlig ute, bygger verdifull innsikt og sikrer eksklusive samarbeidsavtaler med de antatt beste sykehusene i Europa. Samtidig er det så mye kø i EU/EØS at det er rom for flere aktører. Målet må være å gi flest mulig den hjelpen de trenger. At en rørlegger for eksempel ikke kommer seg på jobb på kanskje et år fordi han har dårlig menisk og venter på operasjon er på ingen måte lønnsomt, hverken for rørleggeren eller samfunnet. At denne rørleggeren faktisk har rett til å få statlig finansiert hjelp utenfor Norge må være helsevesenets best bevarte hemmelighet, og det har vi ikke tenkt til å stå og se på.