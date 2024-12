Novo Nordisk stiger kraftig etter krisedag

Novo Nordisk B-aksjen på Københavnbørsen er opp 10 prosent i 10-tiden mandag, etter å ha falt 20,7 prosent.

På fredag delte selskapet resultatene fra CagriSema-studien, hvor markedet forventet minst 25 prosent vektreduksjon hos pasientene, men fasiten viste kun 22,7 prosent.

Flere meldte at fallet var overdrevet, blant andre Bernt Berg-Nielsen, porteføljeforvalter i Stolt Explorer, som sa til Finansavisen at et fall over 20 prosent var en overreaksjon.

Goldman brukte den samme ordlyden: «reaksjonen er overdrevet» – med kursmål 1.025 kroner.

Sveitsiske UBS hadde Novo-aksjen som «Trade of the day».

«Vi mener reaksjonen er overdrevet og at investorer bør benytte anledningen til å revurdere aksjen», skrev investeringsdirektør for europeiske aksjer i UBS, Rolf Ganter.

Ser stor oppside

Mandag formiddag er det 20 kjøpsanbefalinger, syv hold og fire salg på Bloomberg. Det gjennomsnittlige kursmålet er 922,37 danske kroner, som impliserer over 44 prosent oppside.

Den største nedjusteringen kommer fra BMO, som senker kursmålet fra 1.115 til 750 danske kroner. Før børsåpning var det registrert syv nedgraderinger på Novo-aksjen, ifølge Børsen.dk.

Barclays kutter kursmålet fra 1.050 til 900. Barclays-analytikere mener at Novo nå fortjener å handles til 35 ganger neste års inntjening, ned fra tidligere 40 ganger.

TD Cowen har kuttet kursmålet fra 1.054 til 720 danske kroner.

DNB har senket kursmålet fra 1.150 til 1.040 kroner, men gjentar kjøp.

Handelsbanken løftet aksjen fra hold til kjøp med kursmål 1.000 kroner.