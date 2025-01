Thor Medical har sikret seg en lånefasilitet på 90 millioner kroner fra Innovasjon Norge, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Lånefasiliteten fullfører finansieringen av AlphaOne, selskapets første kommersielle storskala-anlegg.

– Lånet er en viktig del av finansieringen som kreves for å etablere kommersiell produksjon av alfa-emittere, og vi har bygget et solid grunnlag for å ta en endelig investeringsbeslutning for AlphaOne innen utgangen av første kvartal 2025, sier Thor Medical-sjef Jasper Kurth i en kommentar.

Selskapet beskriver oppstarten av pilotanlegget på Herøya i Porsgrunn som en suksess, og signerte nylig tre salgsavtaler med farmasøytiske kunder.

– Et betydelig skritt

Thor Medical-prosjektet blir det andre som får lån gjennom Innovasjon Norges Grønn industrifinansiering (etter Morrow Batteries ), og kommer i kjølvannet av den rettede emisjonen på over 170 millioner kroner i desember hvor storeierne Scatec Innovation og Kistefos tegnet seg for henholdsvis 30 og 25 millioner kroner.

– Regjeringen satser på helseindustrien, en industri som har store muligheter for å ta en enda større posisjon innenfor et voksende globalt marked, sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Herøya-anlegget skal altså produsere såkalte alfa-emittere basert på naturlig forekommende thorium.

«Disse isotopene er sentrale i neste generasjons kreftbehandling, som utnytter alfa-stråling til å ødelegge kreftceller med presisjon, og skåner friskt vev. Dette representerer et betydelig skritt i retning av mer effektiv og skånsom behandling for kreftpasienter», heter det i meldingen.

Konseptstudie fullført

AlphaOne-anlegget vil gjøre det mulig for Thor Medical å skalere årlig produksjon av radioisotoper til rundt 25.000 pasientdoser etter fem års drift. Konseptstudien for AlphaOne ble fullført i løpet av fjerde kvartal 2024, og estimerte det samlede kapitalbehovet til 30 millioner dollar – inklusive arbeidskapital, faste kostnader og reserveavsetninger.

Ved full kapasitet forventes anlegget å generere rundt 400 millioner kroner i inntekter og positiv kontantstrøm.