Bremsene på i bilsektoren

BMW-kursen stupte nesten 10 prosent tirsdag, etter at den tyske luksusbilprodusenten nedjusterte sin «guiding» for årets leveranser og lønnsomhet. Årsaken er at 1,5 millioner biler må kalles tilbake, som følge av defekte bremsesystemer. Å fikse problemet under BMWs garanti vil koste konsernet opptil 1 milliard euro. I tillegg må salget av en del eksisterende modeller stanses. På toppen av dette rammes inntektene av laber etterspørsel i Kina, verdens største bilmarked.

BMW-leverandøren Continental, som tilvirker bremsesystemet, fikk et kursfall på mer enn 9 prosent. Selskapet skal bytte ut de defekte delene, men nevnte ikke noe kostnadsestimat. Problemene smittet også over på Mercedes og Renault, som fikk kursfall på henholdsvis 5 og 4 prosent.

CapGemini befant seg i den motsatte enden av skalaen, med en opptur på mer enn 5 prosent. Teknologikonsulenten ble oppgradert fra «nøytral» til «overvekt» av Bank of America, som viste til at konsensusestimatene er blitt langt mer realistiske, etter at CapGemini jekket ned sin guiding for 2024. I år venter meglerhusene nå et 1,6 prosent fall i inntjeningen, mens de så sent som i juni spådde en vekst på 0,7 prosent. Samtidig er det tegn på innhenting i markedet, særlig i USA og India. BofA synes dessuten at aksjen er uvanlig billig i forhold til Accenture og andre rivaler.

På New York-børsen var Oracle ved firetiden opp med mer enn 13 prosent, etter at det California-baserte programvareselskapet meldte om overraskende sterke topp- og bunnlinjetall i sitt første regnskapskvartal. Inntektene økte med 8 prosent fra samme periode i fjor, og i det inneværende kvartalet ventes en vekst på 8-10 prosent. Skybaserte tjenester var et lyspunkt. Oracle snakket dessuten om å øke antallet datasentre fra 162 til 2.000, noe som bidro til entusiasme rundt aksjen. Hittil i år er aksjen opp med godt over 50 prosent.