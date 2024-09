Det er ingen hemmelighet at tysk økonomi står i stampe, og utsiktene for den viktige bilindustrien tyder på alt annet enn en rask bedring.

En Bloomberg-analyse av tall fra Just Auto viser at nesten en tredjedel av de store personbilfabrikkene hos Europas fem største bilprodusenter – BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault og Volkswagen – i fjor laget færre enn halvparten av bilene kapasiteten tilsier.

EUROPAS STØRSTE: Volkswagens hovedkvarter og fabrikk i tyske Wolfsburg. Foto: Bloomberg

Et europeisk bilsalg som fortsatt ligger rundt 3 millioner enheter under nivået før pandemien setter tusener av arbeidsplasser i fare. Spesielt i Tyskland sliter produsenter og leverandører nå med overgangen til elbiler etter å ha vist vei i flere tiår med sine forbrenningsmotorbiler.

Volkswagen kunngjorde tirsdag førtidig avvikling av ansettelsesgarantien tyske ansatte har hatt i flere tiår, samtidig som BMW utstedte et resultatvarsel grunnet et bremseproblem hos delleverandøren Continental og svak kinesisk etterspørsel. Sviktende elbilsalg og økt konkurranse i viktige eksportmarkeder som USA og Kina betyr at europeiske produsenter må finne besparelser hjemme for å holde seg konkurransedyktige.

Les også – Kollapser helt åpenlyst Tysk kaos veier tungt for tilstanden i hele eurosonen, fremgår det av en ny undersøkelse. Det er imidlertid ett håp blant investorene.

– Massivt konsolideringspress

I tillegg satser både amerikanske (som Tesla) og kinesiske produsenter (som BYD) aggressivt i Europa.

– Flere produsenter kjemper om en mindre kake. Noen fabrikker vil definitivt måtte legges ned, sier den uavhengige Hamburg-baserte bilanalytikeren Matthias Schmidt til nyhetsbyrået.

Kuttplanene vekker ifølge Bloomberg sinne hos fagforeningene, og i forrige uke protesterte tusenvis av ansatte hos Volkswagens Wolfsburg-fabrikk – Europas største – høylytt mot en ledelse som estimerer at konsernet sitter med rundt to fabrikker for mye etter salgssvikten.

– Konsolideringspresset for bilfabrikker i Europa er massivt. Ineffektive fabrikker vil bli evaluert, uttaler bransjeanalytiker Fabian Brandt i konsulentselskapet Oliver Wyman.

Les også – Tysk økonomi har en rekke problemer Tyskland har fem store strukturelle problemer, i tillegg til andre utfordringer som forsterker disse, ifølge Goldman Sachs.

– Krise i Volkswagen illlustrerer Tysklands problemer Utallige regler og vedtak bestemmer hva som skal produseres og hvordan, skriver Die Welt.

VW i krise: – Det er en konkurserklæring Fagforeninger utelukker ikke firedagers uker for å unngå at Volkswagen stenger ned fabrikker i Tyskland for første gang. – Vi trenger fremtidsrettede ideer, sier lederen for IG Metall.

– Må forbi fagforeningene

Nedleggelse av bilfabrikker er ikke noe nytt i Europa. For tre år siden la eksempelvis Honda Motor ned sitt britiske Swindon-anlegg og rundt 3.000 jobber forsvant. Men nedleggelse er ifølge nyhetsbyrået vanligvis siste utvei i en region der fagforeninger og politikere har betydelig innflytelse over bedrifters beslutninger.

Volkswagen må gjennom et «supervisory board», hvor delstatspolitikere og fagforeningsrepresentanter har flertall, for å få iverksatt sine kuttplaner.

– Bilprodusenter vil legge ned fabrikker for å kutte kostnader og bli mer konkurransedyktige. Utfordringen vil være å komme forbi fagforeningene, sier den uavhengige analytikeren Schmidt til Bloomberg.

Nedleggelser av bilfabrikker vil ramme både tysk og europeisk økonomi hardt. Bilindustrien står for over 7 prosent EUs bruttonasjonalprodukt, og sysselsetter mer enn 13 millioner.