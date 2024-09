Johan H. Andresen og familiens investeringsselskap Ferd vil selge rundt 19 millioner aksjer i Elopak, tilsvarende rundt 7,1 prosent i emballasjeselskapet, fremgår det av en melding rett etter børsslutt tirsdag.

Elopak-aksjen endte tirsdag på 42,90 kroner, ned 0,1 prosent. Hittil i år er den opp 43 prosent.

Basert på sluttkursen kan Ferd-salget bringe inn 815 millioner kroner.

Ferd har engasjert Arctic Securities, SEB og BNP Paribas til å bistå i salget.

Stadig størst

Lykkes det med å selge de 19 millioner aksjene, vil Ferd fortsatt eie rundt 120,5 millioner aksjer i Elopak, tilsvarende 44,7 prosent. Det gjør at Ferd fortsatt vil være den klart største aksjonæren – «med den samme langsiktige forpliktelsen som tidligere guidet» – i et selskap Ferd var med på å etablere for 67 år siden.

Samtidig vil den frie flyten i Elopak-aksjen øke fra cirka 43 til cirka 50 prosent, opplyses det.

– Vi er glade for de sterke driftsmessige og kommersielle resultatene i Elopak og begeistret over Elopaks oppdaterte strategi som ble presentert på kapitalmarkedsdagen nylig, som legger til rette for fortsatt lønnsom vekst, sier Ferds adm. direktør, Morten Borge, i en kommentar.

På kapitalmarkedsdagen i begynnelsen av september presenterte Elopak flere mål for de kommende tre til fem årene. Utbyttet skal ligge på 50–60 prosent av normalisert nettoresultat, den organiske inntektsveksten skal være på 4–6 prosent årlig, og EBITDA-marginen skal ligge på mellom 15 og 17 prosent. Selskapet siktet dessuten mot en omsetning på 2 milliarder euro innen 2030.

Solgte storpost i mai

Ferd utførte også et storsalg i Elopak i mai i år, den gang for 740 millioner kroner.

Da ble totalt 22 millioner aksjer, tilsvarende 8,2 prosent, solgt til en kurs på 33,50 kroner.

Samtidig inngikk Ferd en ordinær, 90-dagers lockup-avtale for sine gjenværende aksjer i Elopak. Nå, 126 dager senere, vil Ferd inngå en ny, 90-dagers lockup for beholdningen som blir igjen etter det nye salget i emballasjeselskapet.

Noteringskursen da Elopak ble tatt på børs i juni 2021 var 28 kroner.