Resultatvarslene hagler inn i bilsektoren, og mandag føyer Aston Martin seg inn i den lange rekken.

Den britiske luksusbilprodusenten jekker ned grossistvolumet med en «høy, ensifret» prosentsats (1.000 biler) fra helåret 2023 til helåret 2024, mot en tidligere forventning om «høy, ensifret» vekst. Guidingen av EBITDA-marginen (driftsresultat før av- og nedskrivninger, justert for engangseffekter) går fra «lavt 20-tall» til «høyt 10-tall.»

– Kraftfulle tiltak

Videre venter selskapet en negativ fri kontantstrøm også i andre halvår, etter å ha sett for seg en positiv kontantstrøm. Bruttomarginen ventes nå å havne oppunder 40 prosent for helåret 2024, mot en tidligere prognose på omtrent 40 prosent.

TØFF JOBB: For den ferske Aston Martin-sjefen Adrian Hallmark. Foto: Bloomberg

– Det krevdes en nærmest perfekt gjennomføring for å oppfylle selskapets ambisiøse plan for 2024. Det har imidlertid blitt tydelig at vi må iverksette kraftfulle tiltak for å justere våre produksjonsvolumer, med tanke på en kombinasjon av forstyrrelser i forsyningskjeden, svak kinesisk økonomi og en proaktiv beslutning om strategisk å justere produksjonsplaner for å optimalisere effektiviteten og oppnå en mer balansert frekvens i leveransene fremover, sier konsernsjef Adrian Hallmark ifølge en pressemelding.

Fersk konsernsjef

Forstyrrelsene i forsyningskjeden går rett og slett ut på at et økende antall komponenter kommer forsinket inn fra en rekke leverandører, med den naturlige konsekvens at bilene tar lengre tid å produsere og levere.

Hallmark begynte i Aston Martin tidlig i september, og kom da fra samme jobb i Bentley – en posisjon han hadde hatt siden 2018.

– Etter å ha jobbet med selskapet i en måned er jeg enda mer overbevist enn tidligere om vekstpotensialet, fortsetter 61-åringen, og viser til at Aston Martin i løpet av de siste 18 månedene har lansert et helt fornyet kjerneutvalg av biler.

Selskapet vil komme med ytterligere opplysninger når rapporten for tredje kvartal legges frem 30. oktober. Målene for 2025 omfattes vel å merke ikke av dagens resultatvarsel.

Krakker i London

Resultatvarselet fra Aston Martin er ikke en gang mandagens første, etter at Dodge-produsenten Stellantis tidligere i dag varsler betydelige kutt i leveranser og en negativ kontantstrøm på opptil 10 milliarder euro i 2024 etter sviktende resultater i Nord-Amerika.

Dagens resultatvarsler følger i hjulsporene av den tyske trioen Volkswagen, Mercedes og BMW som alle har varslet at inntektene vil bli lavere enn tidligere estimert.

Markedet reagerer med å sende Aston Martin ned hele 23 prosent på London-børsen mandag formiddag.