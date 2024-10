– Kjøp Yara, selg Hydro

– Yara-aksjen er rekordlavt priset, som følge av ugunstig høye gasspriser for Europas gjødselprodusenter, samtidig som konsernets investeringsplaner tilsynelatende har skremt investorene, forteller Gehin.

– Markedet tar ikke høyde for at de europeiske gassprisene trolig vil fortsette å svinge mye, samt at Yara omsider vil måtte redusere sine annonserte «grønne» investeringer.

Dette innebærer at Yaras utbyttepotensial er bedre enn det som nå prises inn i aksjekursen, ifølge analytikeren.

INVESTERINGSPLANER SKREMMER INVESTORENE: Yara-aksjen er for tiden rekordlavt priset, påpeker DNB–analytiker Niclas Gehin. Foto: Bloomberg

Tjener på svak krone

En annen favoritt, Borregaard, kan vise til en årlig inntjeningsvekst på 10 prosent siden børsnoteringen i 2012.

– For 2025 og 2026 forventer vi og konsensus en vekst på henholdsvis 20+ prosent og 13 prosent, opplyser Gehin.

– Ettersom Borregaard sikrer sin valutaeksponering tre år frem i tid, bør den kraftige kronesvekkelsen i 2022 og 2023 bidra positivt til bunnlinjen fra og med 2026.

Analytikeren påpeker at detfor Borregaard ikke handler om en enkelthendelse som skal realisere hele aksjens potensial over natten, men derimot om å bygge stein på stein.

– Selskapet er veldiversifisert, med over 800 produkter, så inntjeningen vokser sakte men sikkert, utdyper han.

To salgsanbefalinger

Norsk Hydro får derimot en salgsanbefaling, basert på at aluminiumsprisene vil falle tilbake etter den seneste oppgangen.

– Denne forventningen skyldes at vi neppe får noen tilbudsknapphet i aluminiumsmarkedet på samme måte som i for eksempel kobbermarkedet, forklarer Gehin.

– Aluminiumsprisen vil sannsynligvis synke til den kinesiske marginalprodusentens produksjonskostnad, som i stor grad avhenger av Kinas kullpriser, som er uendrede til tross for landets stimulanspakker.

Også Tomra får tommelen ned, hovedsakelig fordi prisingen på 45 ganger årets inntjeningsestimat tilsier svært høye vekstforventninger.

– Nedsiderisikoen knyttes til markedets forventninger om innføring av pant i Polen neste år, tilføyer analytikeren.

– Dessuten tar ikke markedet høyde for muligheten for at Frankrike, Italia og Spania ikke innfører pant i tråd med EUs plast og emballasjedirektiv.

Overdreven oppgang

– Hvordan har Kinas kjempestimulans påvirket råvareaksjer generelt?

– Mye av Kinas økonomi har vært basert på råvare- og metallproduksjon, så landets seneste stimulanspakke har hevet de fleste råvareprisene og råvareaksjene, svarer analytikeren.

– Imidlertid har oppgangen trolig vært noe overdrevet, ettersom stimulansen er mest rettet mot rentekutt, konsum og høyere aksjesparing, heller enn infrastruktur og en bedring av boligmarkedet, som så mange råvarepriser avhenger av.