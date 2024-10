Tomra har kjøpt 80 prosent av aksjene i det tyske selskapet C-trace, en ledende aktør innen digitale avfallshåndteringsløsninger, opplyser panteselskapet etter børsslutt torsdag.

Tomra har også opsjon på å kjøpe de resterende 20 prosentene etter to år. Disse eies nå av C-traces gründere.

Ifølge selskapet passer kjøpet med strategien som ble presentert på kapitalmarkedsdagen i september, og det ventes å støtte målene om å skape ny, lønnsom vekst og å diversifisere inntektsstrømmene.

Oppkjøpet ventes å være umiddelbart innvannende og generere sterk kapitalavkastning, opplyses det.

Tove Andersen, konsernsjef i Tomra, utdyper i en kommentar at Tomra og C-trace sammen kan åpne nye markedsmuligheter, og at Tomra de neste årene vil prioritere å utvide C-traces posisjon internasjonalt ved bruk av Tomras globale tilstedeværelse.

Tre klare årsaker

C-trace ble etablert i 2005 og har i dag rundt 120 ansatte. Selskapet leverer programvare- og maskinvarebaserte løsninger som skal digitalisere og forbedre prosesser innen avfallshåndtering, og oppgis å ha en ledende posisjon på det tyske markedet, hjulpet av selskapets fokus på bruk av kunstig intelligens (AI).

Selskapet har de seneste 12 månedene omsatt for 21 millioner euro, med 23 prosent i justert driftsmargin, og har hatt en årlig vekst på mer enn 15 prosent de seneste årene.

Rundt 80 prosent av omsetningen kommer fra det tyske markedet.

Tomra trekker frem tre faktorer som gjør C-trace attraktivt for selskapet. Det ene er at C-traces marked – digitale avfallshåndteringsløsninger – har sterk vekst og lønnsomhet. Det andre er at C-traces marked passer Tomras posisjonering og at det er et område der Tomra kan skape ytterligere verdi. Det tredje er at C-trace anses som et ideelt inngangspunkt i dette markedet, på grunn av sin ledende posisjon.

Før offentliggjøringen av kjøpet hadde Tomra-aksjen endt opp 2,9 prosent til 156,20 kroner på Oslo Børs. Så langt i 2024 er Tomra-aksjen opp 26,5 prosent – og det seneste året er den opp cirka 85 prosent.