Korrupsjonsskandale senker våpenprodusent

Paris-baserte Thales fikk et kursfall på 4 prosent fredag. Våpen- og utstyrsprodusenten etterforskes nå i både Storbritannia og Frankrike for mulig korrupsjon. Anklagene inkluderer blant annet bestikkelse av en offentlig tjenesteperson, handel med innflytelse, befatning med stjålne varer og hvitvasking av penger. Forholdene skal være knyttet til en våpenkontrakt i Asia. Thales er også kjent som en viktig leverandør av våpen til Ukraina, og selskapet fikk i september en kontrakt på 162 milliarder pund med Storbritannias myndigheter.

For Dassault Aviation, som blant annet lager jagerflyet Rafale, ble nedturen på 3 prosent. Selskapet omfattes imidlertid ikke av den fransk-britiske etterforskningen. Dassault Aviation er del av konglomeratet Groupe Dassault, der en av Frankrikest mektigste og rikeste familier er hovedaksjonær. I tillegg til å produsere våpen, kommersielle fly og IT-systemer, eier gruppen den innflytelsesrike avisen Le Figaro.

De fleste europeiske børsindeksene steg derimot betydelig, selv om en månedlig spørreundersøkelse viste avtagende aktivitet i eurosonens næringsliv. PMI-målingen sank fra 50 i oktober til 48,1 i november, mens økonomene hadde spådd null endring. Detaljert statistikk avdekket at elendigheten har spredd seg fra industrien til tjenesteytende sektor, som lenge var et lyspunkt. Stikk i strid med økonomiprofessorenes teorier ble innsatsfaktorene dyrere, samtidig som ansatte ble sparket og langt færre nye ordrer kom inn. De overraskende svake tallene bidro til at store europeiske banker som Deutsche Bank, Societe Generale, BNP Paribas og UniCredit fikk kursfall på 2-3 prosent.

I USA var Super Micro Computer-kursen opp med 9 prosent fredag ettermiddag. Den stupte tidligere i høst, da E&Y trakk seg som revisor grunnet selskapets slette regnskap, det var risiko for en avnotering på Nasdaq, og kvartalsrapporteringen ble utsatt. I den seneste uken har SMC-kursen imidlertid steget med 61 prosent, blant annet fordi ledelsen har fått inn en ny revisor, BDO, og laget en plan for å unngå avnotering.