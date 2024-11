Aston Martin og Dell skuffer

S&P 500-indeksen var onsdag ettermiddag nær uendret. Imidlertid stupte PC-produsentene Dell og HP 12-13 produsent, som følge av at førstnevntes omsetning i tredje kvartal skuffet. En årsak var at folk ikke er like ivrige etter å oppgradere til mer kunstig intelligens-kapable datamaskiner som analytikerne hadde sett for seg. Dells PC-salg var faktisk 1 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Nærmere Norge utløste et resultatvarsel fra britiske Aston Martin – det andre på to måneder – et kursfall på 6 prosent. Sportsbilprodusenten tror nå at årets nettoresultat blir cirka 280 millioner pund, noe som er 26 millioner pund mindre enn i 2023. Årsaken er forsinkelser i lanseringen av nye Valiant-modeller og svak kinesisk etterspørsel. Nå skal 210 millioner pund i ny kapital hentes inn, gjennom aksjeemisjoner og mer gjeld.

På makrofronten har det ikke skortet på urovekkende nyheter fra Tyskland,,og trenden fortsatte onsdag. En indeks som viser stemningen blant landets forbrukere sank til minus 23,3; langt verre enn ventet og det laveste nivået siden mai. Til sammenligning var bunnen under finanskrisen i 2008-2009 «hele» 1,5. Tyskerne er særlig bekymrede over sine inntektsutsikter, grunnet resesjonsfrykt, stigende arbeidsledighet og nedjusterte vekstprognoser.

Også i Frankrike er forbrukertilliten på vei ned, og folk er klart pessimistiske, når det gjelder utsiktene for deres privatøkonomi og levestandard. En årsak er usikkerhet rundt landets statsbudsjett og politiske fremtid. Den nye regjeringen ønsker kraftige kutt i det offentlige forbruket samt høyere skatter, en kombinasjon som sjelden får mye støtte blant velgerne.

Målet er å krympe Frankrikes altfor store budsjettunderskudd, men markedet tviler med god grunn på om dette er politisk mulig. Følgelig tapte Paris-børsen 0,6 prosent, drevet av kursfall på 1-4 prosent for finansgiganter som Societe Generale, BNP Paribas og Credit Agricole. Også den europeiske forsikringssektoren slet. Blant annet tapte Axa mer enn 4 prosent.