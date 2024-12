Se webcast fra klokken 09:00

Tirsdag morgen inviterte elektronikkprodusenten Kitron til kapitalmarkedsdag for å oppdatere om selskapets finansielle og kommersielle mål.

For 2024 gjentar Kitron sine utsikter fra rapporten for tredje kvartal. Selskapet forventer driftsinntekter på mellom 635 og 660 millioner euro, med et driftsresultat på mellom 44 og 50 millioner euro. Dette inkluderer restruktureringskostnader på 4,8 millioner euro i første kvartal.

For 2025 forventer Kitron driftsinntekter mellom 600 og 700 millioner euro med et driftsresultat mellom 42 og 63 millioner euro. Ifølge Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen er guidingen svakere enn hva analytikerkorpset hadde sett for seg.



«Guidingen er 3 prosent under konsensus og Arctics estimater for inntektene. Guidingen på driftsresultatet er 5,2 prosent svakere enn konsensus og 8,7 prosent under vårt estimat», skriver Henriette Trondsen i en oppdatering.

Klokken 09.15 var Kitron-aksjen ned 4,8 prosent til 31 kroner. Arctic venter at konsensusestimatene for 2025 skal ned rundt 5 prosent.

Tror på bedring

I børsmeldingen skriver Kitron at det ventes sterk vekst i forsvars- og luftfartssektoren, mens andre sektorer ventes å bedre seg i løpet av 2025 og begynnelsen av 2026.

– Det geopolitiske landskapet endrer seg, og Kitron tilpasser seg. Vi satser innen voksende markedssegmenter og fokuserer på kapasitetsutnyttelse og på å maksimalisere stordriftsfordeler for å sikre konkurranseevne og lønnsomhet. Vi har en sterk balanse som gir solid grunnlag for vekst, både organisk og gjennom målrettede oppkjøpsaktiviteter, sier konsernsjef Peter Nilsson, og fortsetter:

– På kort sikt er forsvar og luftfart helt klart den markedssektoren som utvikler seg best. Kitrons spisskunnskap og sterke markedsposisjon posisjonerer oss godt for fremgang i dette voksende markedet, som er drevet av reindustrialiseringen av europeiske forsvarsevner.

SKUFFENDE: Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen mener guidingen Kitron la frem var skuffende. Foto: Iván Kverme

Høy usikkerhet

Henriette Trondsen mener den skuffende guidingen skyldes svak visibilitet som følger av kundenes lagerreduksjon, samt svak etterspørsel utenfor forsvarssegmentet.

Kitron opprettholder sine tidligere kommuniserte finansielle mål på mellomlang sikt, inkludert 10 prosent organisk omsetningsvekst over en forretningssyklus, med mulig oppside fra oppkjøp, samt en driftsmargin på 9 prosent.

«Basert på en oppsummering av segmentene forventer Kitron en omsetning på 790 millioner euro i 2026, opp 18,8 prosent sammenlignet med året før. Dette er høyere enn både våre estimater på 765 millioner euro og konsensus på 761 millioner euro. Vi antar at dagens oppmerksomhet vil være rettet mot guidingen for 2025, ettersom utsiktene for bedring i sluttbrukeretterspørselen fortsatt er usikker», skriver Trondsen.

Ifølge Arctic Securities har Kitron historisk hatt en P/E på 14. Meglerhuset mener den nye guidingen kan forsvare en aksjekurs på 31 kroner. Før dagens kapitalmarkedsdag hadde Arctic et kursmål på 35 kroner.