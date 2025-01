Vow Green Metals har i dag signert en treårig avtale om levering av biokarbon med finske Outokumpu, går det frem av en børsmelding onsdag.

Volumene vil bli levert fra storskala-anlegget for biokarbon under bygging på Hønefoss.

Utsolgt

Selskapet inngikk i fjor en lang avtale med Elkem som dekker 75 prosent av produksjonskapasiteten, og dagens avtale med stålprodusenten Outukumpu – omtalt som en global leder innen bærekraftig rustfritt stål – sikrer avtak av de resterende 25 prosentene.

Dermed er alle tilgjengelige volumer av biobaserte reduksjonsmaterialer fra Hønefoss-anlegget solgt ut. En «take-or-pay»-klausul dekker 50 prosent av volumene, noe som ifølge Vow Green Metals understreker den gjensidige forpliktelsen fra både Elkem og Outukumpu.

Les også Starter strategisk prosess Vow Green Metals har satt i gang en strategisk prosess, der de blant annet vil hente penger.

– Klar anerkjennelse

– Prosjektet går fremover som planlagt, både tidsmessig og økonomisk, og anlegget vil bli operativt senere i år. (...) Samarbeidet med to anerkjente selskaper er en klar anerkjennelse av vår evne til å lede an i arbeidet med å muliggjøre avkarbonisering av den metallurgiske industrien, sier Vow Green Metals-sjef Cecilie Jonassen i en kommentar.

Outokumpu-avtalen vil være gyldig fra første leveransen fra Hønefoss-anlegget. Første fase er planlagt å starte opp i andre halvår 2025. Anlegget vil bli et av Europas største, med et potensial til å redusere årlige fossile CO2-utslipp på 100.000 tonn.

Les også Ser doblingspotensial i Vow Green Metals Pareto-analytiker Gard Aarvik ser allerede doblingspotensial i Vow Green Metals, og mener de er godt posisjonert i et marked med begrenset råstoff.

– Elkem sikret pluss

Partene har ifølge onsdagens melding som mål å utvikle et langsiktig samarbeid, og diskutere fremtidige forlengelser av avtalen basert på erfaringer og resultater som oppnås i løpet av kontraktsperioden.

Elkem-avtalen inngått i fjor dekker levering av 15.000 biokarbon årlig i fem år, og følger med opsjoner for ytterligere fem år. Jonassen understreket betydningen av avtalen da hun gjestet FaTV.

– Vi sikrer at fabrikken går i pluss. (...) Elkem vil betale etter råstoffprisene og innsatsfaktor. Det er en prismodell vi har jobbet opp sammen med Elkem, og som sikrer at vi har lagt et godt grunnlag for begge selskaper, sa Vow Green Metals-sjefen.