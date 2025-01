I begynnelsen av november slapp DNB-analytiker Johannes Grunselius en Norske Skog-analyse som fikk mye oppmerksomhet. I den avfeide han at papirselskapets høye gjeld vil tvinge frem en emisjon, og gikk til en kjøpsanbefaling med et kursmål på 32 kroner.

«Etter kvartalsrapporten for tredje kvartal, som viste at Norske Skog står sterkt i et utfordrende marked, har aksjekursen falt rundt 40 prosent, angivelig på grunn av bekymringer om at selskapet kan komme i finansiell knipe. Etter å ha gjennomgått balansen og gjeldsstrukturen nøye, mener vi imidlertid at situasjonen er under kontroll», skrev han den gangen.

De påfølgende to ukene steg Norske Skog-aksjen fra 18,55 kroner til over 24 kroner. Etter årsskiftet er imidlertid nesten hele denne oppturen blitt reversert. Og tirsdag faller Norske Skog-aksjen på nytt, etter at Grunselius har kastet kortene og gått tilbake til en holdanbefaling. Kursmålet barberes samtidig med 10 kroner til 22 kroner.

Med DNBs tilbaketrekning er det nå ingen analytikerne med kjøpsanbefaling. Ifølge Bloomberg har alle de fire analytikerne som følger selskapet holdanbefaling på aksjen.

Bekymringer for balanse

«Vi nedgraderer aksjen på grunn av de svake inntjeningsutsiktene for 2025 og dermed også bekymringer for balansen,» hevder analytikeren.

Grunselius understreker imidlertid at han fortsatt liker Norske Skogs utsikter, og han mener også at selskapet har kontroll på balansen, blant annet fordi det fortsatt kan selges eiendeler.

Norske Skog-gjeldsbekymringer skjøt fart i fjor høst etter at ABG Sundal Collier-analytiker Martin Melbye skrev i en analyse at gjelden var ukomfortabel høy. Dette skjedde etter at Norske Skog måtte melde om nok en overskridelse i et prosjekt i franske Golbey, som skal gjøre avispapirproduksjon om til emballasjeproduksjon.

Da norske Skog få uker senere la frem tredjekvartalsrapporten, hadde gjelden vokst fra 3 til 3,7 milliarder kroner i løpet av den seneste tremåndersperioden.