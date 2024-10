– Vi har stor respekt for gjeld

– Nei, men gjelden vil fortsette å stige litt til. Det gjenstår cirka 30 millioner euro, eller 340 millioner kroner, i investeringer før Golbey er ferdig. Samtidig genereres det kontantstrøm fra resten av virksomhet, sier Drangsland.

Voldsom prisøkning

Norske Skogs kontantstrøm fra drift var minus 272 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 299 millioner kroner i forrige kvartal. Kontantstrøm fra drift i tredje kvartal ble negativt påvirket av en økning i arbeidskapitalen på 261 millioner kroner på grunn av innregning av CO2-relaterte inntekter og høyere lagerbeholdning, ifølge kvartalsrapporten.

– Vi har veldig stor respekt for gjeld, og føler at vi har en særdeles god dialog med alle våre långivere. De er godt informert om situasjonen, og vet at vi snart går inn i en fase hvor vi skal generere inntekter på våre investeringer, og også begynne å betale ned gjelden, sier Drangsland.

– Hvordan er inntjening på publikasjonspapir?

– Vi har i år opplevd en voldsom økning i prisen på returpapir, som er et råstoff som vi bruker mye av. Lite av dette er foreløpig blitt overført kundene, men vi har fått gjennomslag for prisøkninger i fjerde kvartal. Vi tror derfor at presset på lønnsomheten vil avta noe.

Publikasjonspapirvirksomheten i Europa leverte en EBITDA på 99 millioner kroner i tredje kvartal, mens virksomheten i Australia bare bidro med 3 millioner kroner.

– Må få bedre betalt

– Hvordan er emballasjemarkedet?



– I dette markedet har vi ingen bekymringer på etterspørselssiden, men vi må få bedre betalt. Prisene akkurat nå gjør at lønnsomheten innen emballasje ikke er like bra som den burde være, sier Drangsland.

Emballasje bidro med en EBITDA på 8 millioner kroner i kvartalet.

Norske Skog satte i gang emballasjeproduksjon i østerrikske Bruck i fjor, og venter at denne maskinen vil gå for fullt i løpet av neste år. Den franske emballasjemaskinen, som er vesentlig større, ventes i full produksjon i 2026.

Emballasjeproduksjonen ved Bruck og Golbey vil ha en samlet kapasitet på 760.000 tonn. Det årlige EBITDA-bidraget ventes å være mellom 70 og 80 millioner euro, gitt historiske priser og marginer.