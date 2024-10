Advokater fakturerte for 42 milliarder

DLA Pipers DNA stammer fra Leeds og Liverpool i England. Det hele startet da advokatfirmaet Dibb Lupton Broomhead fusjonerte med Alsop Wilkinson i 1996. Slik oppsto navnet DLA.

I forbindelse med sammenslåingen etablerte firmaet et kontor i London, men få så da på selskapet som noen alvorlig konkurrent om de største klientene i Europas finansielle hovedstad. Det forandret seg i 2005 da DLA fant tonen med amerikanske Piper Marbury Rudnick & Wolfe. Slik ble DLA Piper unnfanget.

I dag er selskapet Storbritannias største advokatfirma, og veksten bare fortsetter. Nå melder The Lawyer at DLA Piper har brutt et omsetningsnivå på tre milliarder pund som første advokatfirma i Storbritannia. Det skjer etter en vekst på 6,2 prosent siste år.

I norske kroner og ører tilsvarer det i overkant av 42 milliarder. Det er mer enn en samlet norsk advokatbransje omsetter for i løpet av et helt år. På verdensbasis er DLA Piper nå nummer tre med over 80 kontorer i mer enn 40 land og en stab bestående av partnere, advokater, fullmektiger og administrasjon på 9.500 mennesker.

I Norden sørget 530 juridiske hoder i DLA Piper i fjor for en omsetning på 190 millioner euro.