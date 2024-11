Gjennom alle tider har luringer forsøkt å kopiere dyre kunstverk i håp om å tjene ville summer på forfalskninger. I kunstbransjen sitter pengene løst hos de store samlerne som vil ha ikoner på veggen og helst slå en arg konkurrent i budgivning på auksjon, hvor tilslagene kan nå milliardsummer. Til tross for at jukset oftest avdekkes ettersom mye av kunsten selges via ulike eksperter, hender det at forfalskninger slipper igjennom nåløyet, også hos auksjonshus.

Fake Banksy: Noen av verkene som er beslaglagt ble vist i kulturdepartementet i Roma. Foto: AP

I Italia har politiet nylig avdekket et stort forfalskningsnettverk, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den italienske påtalemyndigheten startet etterforskningen i 2023, da 200 falske kunstverk – inkludert en kopi av en tegning laget av Amedeo Modigliani – ble beslaglagt fra samlingen til en forretningsmann i Pisa. Dette skulle lede etterforskerne til noe mye større enn ventet.

Verdenskjente kunstnere

Forfalskningenes proveniens, eller eierrekke, avslørte deres vei gjennom en rekke auksjonshus i Italia, og deres sannsynlige “leverandører”. Nesten 40 personer i flere land er nå mistenkt for å ha deltatt i et omfattende opplegg med å produsere og selge falske kunstverk. Falsknerne skal blant annet ha organisert to utstillinger med forfalsket Banksy-kunst i byene Mestre utenfor Venezia og Cortona i Toscana for å gi “verkene” kredibilitet, skriver kunstavisen Artnews.

Yndet å forfalske: Andy Warhol er en av kunstnerne som er forfalsket. Det er ikke første gang det skjer. Foto: Reuters

I tillegg til forfalskninger av Banksy er det også snakk om kopier av verdenskjente kunstnere som Pablo Picasso og Andy Warhol. De to sistnevnte omsettes på auksjon for opptil 160–170 millioner dollar. Italiensk politi har i tillegg avdekket forfalskede verker tilskrevet Claude Monet, Vincent van Gogh, Salvador Dali, Marc Chagall, Francis Bacon og Piet Mondrian. Arbeidene er beslaglagt av politiet, som har raidet seks forfalskningsverksteder, deriblant to i Toscana og ett i Venezia, skriver Artnews.