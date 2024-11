DN har tatt ut 2023-ligningen for Norges best betalte advokater, og Schjødt-partnere tapetserer pallen.

Øverst på den foreløpige inntektstoppen troner Dag Sigvart Kaada med 31,7 millioner kroner. 51-åringen er Vice managing partner på Schjødts Stavanger-kontor, og spesialiserer seg på store transaksjoner innen eksempelvis private equity.

Det samme gjør kollega Einar Kaspersen, som følger nærmest med sine 30,2 millioner kroner. På 3. plass finner vi Schjødts leder for M&A (fusjoner og oppkjøp), Tord Fondevik, på nærmere 29,8 millioner kroner.

Tre kvinner i topp 20

Mens Kaada og Kaspersen måtte se inntektene falle henholdsvis 6 og 8 prosent fra 2022, kunne Fondevik glede seg over et hopp på 12 prosent.

Advokattoppen

Navn 2023-inntekt 2022-inntekt Arbeidsgiver 1) Dag Sigvart Kaada 31,7 mill. 33,7 mill. Schjødt 2) Einar Kaspersen 30,3 mill. 32,8 mill. Schjødt 3) Tord Fondevik 29,8 mill. 26,5 mill. Schjødt 4) Beret Louise Sundet 28,9 mill. 26,1 mill. BAHR 5) Erling Ueland 28,6 mill. 44,6 mill. Schjødt Kilde: DN

Blant de 20 best betalte advokatene tjente ingen under 20 millioner kroner i fjor, og avisen minner om at ligningstallene kan omfatte annen inntekt enn lønn fra arbeidsgiver.

Kun tre på topp 20-listen er kvinner, og best betalt av dem var BAHR-partner Beret Louise Sundet, som er spesialist på EU- og konkurranserett. 28,9 millioner kroner var den fjerde høyeste inntekten i fjor.

Ueland tilbake

PÅ 5. PLASS: Erling Ueland. Foto: Schjødt

Først på 5. plass finner vi Schjødt-toppen Erling Ueland. Norges desidert best betalte advokat i flere år gikk fra 44,5 millioner i 2022 til 28,5 millioner kroner i 2023 etter at han i fjor sommer valgte å gå ut i permisjon mens han ble korrupsjonsetterforsket av Økokrim.

Etterforskningen ble henlagt i slutten av januar i år, og 61-åringen ble ifølge DN ønsket velkommen tilbake til Schjødt samme dag.

Tapetserer topp 20

Faktisk jobber halvparten av advokatene på topp 20-listen i BAHR, mens åtte jobber i Schjødt.

De to eneste som ikke er å finne i BAHR eller Schjødt er Anette Fuglesang og Sigurd Opedal.

Førstnevnte er partner i forsikringsagenten RiskPoint, og hadde en 2023-inntekt på 28 millioner kroner. Dette var litt mer enn Wikborg Rein-partner Opedal. som står oppført med 27,8 millioner kroner.