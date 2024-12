Snikfilmet på toalettene hos konsulentkjempe

IT-konsulentselskapet Sopra Steria har varslet sine ansatte om funn av skjulte kameraer på toalettene i selskapets lokaler på Oslo City.

Det skjedde etter en politiaksjon den 28. november, på basis av at renholdspersonalet oppdaget et kamera i en såpedispenser.

«På grunn av etterforskningen har vi ikke kunnet gå ut med informasjon tidligere, men faktum er at to kameraer ble funnet på handicaptoalettet i åttende etasje og ett kamera ble funnet på dametoalettet i niende etasje, alle montert inne i ulike dispensere. Det ble også funnet og beslaglagt borrelåsoppheng for kamera på toalettene i de andre etasjene i våre lokaler i Oslo City samt i garderoben i femte etasje», skriver adm. direktør Kjell Rusti i en internmelding som har gått ut til de ansatte.

– Vår høyeste prioritet nå har vært å informere og ivareta våre ansatte, og eventuelle andre berørte. Våre medarbeidere reagerer veldig forskjellig på dette og noen er opprørt. Noen trenger særlig oppfølging, andre trenger en prat. Det viktigste vi gjør er å gi så god informasjon som vi kan, legge til rette for at folk blir fulgt opp skikkelig, og har tilgjengelig det nødvendige støtteapparatet for dem som ønsker det, sier kommunikasjonssjef Kristin Blix-Elton i Sopra Steria til Finansavisen.

En ansatt siktet

En ansatt i Sopra Steria er siktet i saken. Vedkommedes datalagringsenheter og mobiltelefon er beslaglagt som en del av etterforskningen.

«Ifølge politiet er det ikke grunn til å tro at bilder eller video er lagt ut på internett, heller ingen hos oss har hatt tilgang til eller sett materialet. Politiet vil fortsette å gå gjennom videomaterialet som en del av etterforskningen. Vi vet ikke hvem, hvor mange som er berørt, eller hvor lenge det har pågått», heter det i meldingen.