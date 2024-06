Venter kortvarig EM-rus for tyskerne

Sommerens EM i fotball i Tyskland innledes i München fredag kveld med åpningskampen mellom vertsnasjonen og Skottland, og vil pågå helt til 14. juli, når finalen spilles på Olympiastadion i Berlin.

24 nasjoner er kvalifisert til mesterskapet, og følgelig vil det strømme turister til Tyskland de neste fire ukene.

Det tyske Ifo-instituttet vil neste uke publisere sine nye økonomiske prognoser for landets økonomi, men melder allerede nå at det venter at fotballmesterskapet vil styrke Tysklands bruttonasjonalprodukt med en milliard euro – eller 0,1 prosentpoeng.

Ifo tror imidlertid ikke på noen varig effekt fra mesterskapet.

– Effekten vil imidlertid bare være kortvarig. Tjenesteeksporten vil sannsynligvis falle igjen i tredje kvartal, og alt i alt forbli den samme, som følge av at turistene returnerer hjem når Euro 2024 er ferdig, sier Ifo-forsker Gerome Wolf i en kommentar.

18 år gamle erfaringer

Instituttet har sett tilbake på Tysklands fotball-VM i 2006 i forbindelse med sine prognoser. Da opplevde landet en rask økning på 25 prosent i antallet besøkende og overnattinger.

Med dette som utgangspunkt, estimerer Ifo nå at antallet turister i Tyskland vil øke med 600.000 i løpet av mesterskapet, og at antallet overnattinger vil øke med 1,5 millioner i samme periode.

Timo Wollmershäuser, leder for prognoser hos Ifo, peker på at slike store arrangementer som regel bare har en mindre effekt utenom turismen, fra et makroøkonomisk perspektiv.

– Selv om innenlandske forbrukere også vil bruke noe mer penger på overnatting og mat gjennom mesterskapet, vil de samtidig redusere annen pengebruk, så det private forbruket som helhet vil trolig forbli upåvirket. Det er i hvert fall hva erfaringene fra fotball-VM i 2006 antyder, sier han.