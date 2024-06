– For at en heving skulle vært rettferdiggjort nå, måtte vi hatt en dramatisk svekkelse av kronen og måtte vært på ville veier. Det er ikke noe hastverk med en heving, sa sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Finansavisen tidligere denne uken.

Rentebanen opp

Norges Bank kommer torsdag også med en ny, pengepolitisk rapport. Flere økonomer så på forhånd for seg at rentebanen ville bli justert opp – med begrunnelse i høyere globale renter og sterkere innenlands vekst.

– Sånn det ligger an nå, ser det ut til at rentebanen blir justert opp såpass mye at sannsynligheten for september-kutt faller under 50 prosent, sa sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, til TDN Direkt fredag.

Dagens rapport viser at rentebanen er hevet, slik at styringsrenten ved utgangen av 2024 ikke lenger anslås til 4,29 prosent, men 4,51 prosent. Teknisk sett tilsier det marginal sannsynlighet for en renteheving – men så liten som overhodet mulig.

– Renten høy nok

Siden forrige pengepolitiske rapport har prisveksten ifølge sentralbanken vært litt lavere enn anslått, mens arbeidsledigheten har økt som ventet. På den annen side melder bedriftene i Regionalt nettverk om bedre utsikter, mens lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn Norges Bank tidligere har sett for seg.

«Det kan tilsi at prisveksten blir høyere fremover enn anslått i forrige rapport. Komiteens vurdering er at renten er høy nok til å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, men at det vil bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn tidligere anslått», skriver banken i dagens pressemelding.

– Ventet kutt før jul

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank karakteriserer det som positivt av Norges Bank ikke satte opp renten torsdag.

– Det andre som er positivt er at de sier at renten er høy nok. Det var en frykt i forkant av dagens rentemøte for at den kunne bli satt mer opp. På den negative siden sier Norges Bank at det vil ta lenger tid før renten blir kuttet, og at den vil ligge på 4,5 prosent ut året før en gradvis nedgang fra mars 2025. Jeg hadde ventet at de ville signalisere rentekutt i desember, sier han i en kommentar.