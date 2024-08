SpareBank 1: Det blir trolig ingen rentekutt i Norge i år

Som varslet, og i tråd med Norges Banks rentebane, valgte Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent, da sentralbankens rentebeslutning ble offentliggjort på Arendalsuka torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i forbindelse med rentedommen.

Et viktig signal

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 mener Norges Banks melding om at renten må ligge uendret i en lengre tid er et viktig signal til valutamarkedet for å unngå at kronen svekker seg ytterligere.

«Igjen er det hensynet til kronen som veier tyngst. De gjentar at renten kan bli satt videre opp om det viser seg at prisveksten ikke kommer videre ned. I diskusjonen var komiteen særlig opptatt av kronekursen, og hvilken virkning den kan få på prisveksten fremover», skriver Holvik i en ny rapport.

Ifølge SpareBank 1 priser markedet inn at renten skal senkes med i underkant av 0,25 prosentpoeng i desember. Hun utelukker ikke at det kan skje dersom USA kutter renten kraftig og kronen styrker seg.

Flere faktorer å ta hensyn til

«Vi tror imidlertid at det er en risiko for at det ikke blir så stor effekt på kronekursen som mange håper på av et rentekutt i USA. Det er flere faktorer som påvirker kronekursen. Norges Bank vil derfor måtte ta seg god tid og se an at effekten på kronekursen av et rentekutt i USA ikke bare blir en midlertidig effekt», skriver sjeføkonomen.

Elisabeth Holvik mener mye taler for at det første rentekuttet i Norge tidligst kan komme til neste år.

«Det blir nok ingen rentekutt i julegave fra Norges Bank i år, konkluderer Holvik.