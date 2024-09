Store kutt i Tyskland: – Først og fremst en strukturell krise

Tysklands økonomi står fast i en krise, med negative virkninger fra både økonomiske og strukturelle faktorer, heter det fra det tyske Ifo-instituttet torsdag, som nedjusterer sine vekstprognoser for 2024.

Etter en nedgang på 0,3 prosent i fjor, spår instituttet bare stagnasjon for Tysklands BNP i år.

Tidligere har Ifo-instituttet spådd en BNP-vekst på 0,4 prosent.

For de neste to årene anslås det økonomisk vekst på henholdsvis 0,9 og 1,5 prosent. For 2025-estimatet betyr dette en nedjustering på hele 0,6 prosentpoeng.

Les også Jobbtall skuffer stort i USA Den private sysselsettingen sviktet og jobbkuttene tredoblet seg i USA i august. Men antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd trakk ned i forrige uke.

En rekke faktorer

«I motsetning til forventningene, klarer aktiviteten i industrien og forbrukernes pengebruk bare svært langsomt å komme seg ut av stagnasjonen,» heter det.

Ifølge Ifo er den tyske krisen «først og fremst en strukturell krise». Det pekes på at faktorer som avkarbonisering, digitalisering, demografiske endringer, coronapandemi, energiprissjokk og Kinas rolle i verdensøkonomien setter etablerte forretningsmodeller under press og tvinger bedrifter til å tilpasse seg.

«Krisen er også en økonomisk krise,» heter det videre. Ifo påpeker at kapasitetsutnyttelsen i Tyskland har falt i mer enn to år, samtidig som bedrifter på tvers av økonomien klager over vedvarende svakhet i etterspørselen.

Les også Svarer på Vestens straffetoll – investerer 540 milliarder i Afrika Nå styrker Kina båndene med afrikanske land – til tross for at de ikke holdt ord forrige gang.

I forrige uke viste Ifo-instituttets indeks for forretningsklimaet i Tyskland at det stadig er laber stemning blant tyske bedrifter. «Den tyske økonomien er i stadig større grad på vei inn i krise,» het det fra Ifo da.

Krise, ikke resesjon

Timo Wollmershäuser, analysesjef i Ifo, utdyper overfor Reuters at den tyske økonomien bare vokser med toppen et halvt prosent pr. år.

– Dette betyr at vi ofte vil befinne oss i situasjoner der BNP noen ganger er negativ og noen ganger er positiv, ganske enkelt på grunn av normale økonomiske svingninger, sier han til nyhetsbyrået, og legger til:

– Vi kan ikke snakke om resesjon hver gang. Jeg foretrekker heller begrepet krise.



Les også Åpner for trippel dobbel «Alt» står og faller på fredagens amerikanske arbeidsmarkedstall. Svak sysselsettingsvekst kan få Fed til å vurdere tre dobbeltkutt på rad, tror Bank of America.

Han understreker at det er snakk om en strukturell krise, der det investeres for lite og produktiviteten stagnerer. Han peker også på at ordresituasjonen er svak og at bedre kjøpekraft ikke fører til økt forbruk, men til høyere sparing, fordi folk er usikre.

Spareraten blant tyskere ligger nå på 11,3 prosent, godt over det tiårige snittet før pandemien, som var på 10,1 prosent.

Fem kvartaler uten vekst

For en drøy uke siden viste endelige tall for den tyske økonomien i andre kvartal en tilbakegang på 0,1 prosent fra kvartalet før, i tråd med konsensus. Kvartalet før hadde BNP økt med 0,2 prosent.

På årsbasis var det flat BNP-vekst i andre kvartal, etter en tilbakegang på 0,1 prosent i første kvartal, mens det på forhånd var ventet en ny nedgang på 0,1 prosent.

Les også – Vi er ikke like kule lenger Glem dårlig politikk og ustabile skatteregimer. Den viktigste grunnen til kronesvekkelsen er at Norge ikke lenger «er poppis», mener Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.

Dette ble dermed det femte strake kvartalet uten BNP-vekst for Tyskland.