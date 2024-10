Overraskende fall i inflasjonen

Inflasjonen i eurosonen i september var på 1,8 prosent, viser flash-tall fra Eurostat onsdag. Måneden før var den på 2,2 prosent. Dette er første gang siden juni 2021 at inflasjonen er under 2 prosent. Det er også den laveste målingen siden april 2021.

På forhånd var det ventet en konsumprisvekst på 1,9 prosent, ifølge Trading Economics. Bloomberg viser imidlertid til forventninger på 1,8 prosent.

Energiprisene trakk ned med et fall på 6 prosent, samtidig som tjenesteinflasjonen avtok til 4,0 prosent. Prisveksten for mat, alkohol og tobakk økte imidlertid noe, fra 2,3 til 2,4 prosent.

Tredje rentekutt på vei

Kjerneinflasjonen i eurolandene i september – som ekskluderer energi, mat, alkohol og tobakk – oppgis til 2,7 prosent, ned fra 2,8 prosent i august. Her lå konsensus på 2,8 prosent.

På månedsbasis var totalinflasjonen minus 0,1 prosent, mot pluss 0,1 prosent måneden før.

Den europeiske sentralbanks (ESB) inflasjonsmål er på 2 prosent. ESBs neste rentebeslutning offentliggjøres 17. oktober. Forrige rentebeslutning, 12. september, endte med rentekutt – det andre i denne syklusen.

I markedet prises det nå inn en nær 90 prosents sjanse for et tredje rentekutt på rentemøtet senere denne måneden, ifølge Bloomberg.

– Positivt for Norge

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge – resultatet av fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge – mener også at de nye tallene støtter opp om et rentekutt 17. oktober.

– Dette er også et positivt signal for oss i Norge, og med dagens inflasjonstall vil det bli lettere for Norges Bank å kutte, sier han.

– Oppsummert er dette positivt for renteutsiktene i Norge, men vi tror fortsatt mest på rentekutt i mars.