Rekken med svake svenske nøkkeltall gjør at DNB Markets nå venter et dobbeltkutt fra Riksbanken neste uke. Det stopper ikke der. Før jul rekker Riksbanken ytterligere et kutt på 25 basispunkter, tror DNB Markets nå.

Totalt vil dermed Riksbanken ha kuttet styringsrenten med 150 basispunkter til 2,50 prosent i løpet av 2024, og det skjer til tross for at svenske kroner den siste tiden har svekket seg noe, understreker seniorøkonom Knut A. Magnussen i sin morgenrapport.

I resesjon

Tirsdag viste BNP-tall at Sverige nå i realiteten er i resesjon. I tredje kvartal sank BNP med 0,1 prosent, klart svakere enn ventet. Kvartalet før var BNP-fallet enda mer brutalt, minus 0,8 prosent. Også detaljomsetningen peker nå nedover. Og, viktigst for Riksbanken, det samme gjør inflasjonen, som nå er nede i 1,6 prosent.

Også i rentemarkedet har prisingen snudd fra et ordinært rentekutt på en kvarting til klar sannsynlighetsovervekt for et dobbeltkutt neste uke.