Ny tysk smell: Skylder på Trump og regjeringskollaps

Stemningen blant tyske investorer har falt tilbake i november, etter et lite oppsving i forrige måned, viser ferske tall fra det tyske ZEW-instituttet.

«Fallende økonomiske forventninger etter Trump-seier,» er ZEWs tittel i tirsdagens rapport.

Instituttets fremtidsindeks har falt til 7,4 poeng, fra 13,1 poeng i oktober. På forhånd var det ventet en indeks på 13,0, ifølge Trading Economics. I september var indeksen helt nede i 3,6 poeng, det laveste siden oktober 2023.

Enda verre går det imidlertid med ZEWs indeks for investorenes vurdering av nåværende forhold i Tyskland.

Les også Slik sikrer du formuen under Trump II Kronen er rekordsvak, den politiske risikoen er skyhøy, og nå kommer Trump II. Her er en formuesforvalters beste råd til folk med kapital akkurat nå.

Denne har nå falt til minus 91,4 poeng, fra minus 86,9 i oktober. Dette er det svakeste nivået siden mai 2020, da tallet var minus 93,5. Konsensus pekte her mot en bedring til minus 85,9 i november.

– Trolig viktigste årsak

«De økonomiske forventningene for Tyskland er blitt overskygget av Trumps seier og den tyske koalisjonsregjeringens kollaps,» kommenterer ZEW-sjef Achim Wambach.

«Det økonomiske sentimentet har falt, og utfallet av presidentvalget i USA er trolig den viktigste årsaken,» sier han.

«Det faktum at de økonomiske forventningene for USA stiger tydelig, samtidig som det økonomiske sentimentet for Kina og eurosonen faller, støtter dette synet,» utdyper han.

Les også Trump II kan gi handelskrig med EU: – En fordel å stå på utsiden Dersom Trump gjør alvor av handelskrig med Europa, står Norge helt alene. Det mener finansministeren vi vinner på.

Wambach peker samtidig på at det finnes optimistiske stemmer i Tyskland, og at de økonomiske utsiktene for landet kan bedres med det kommende nyvalget.

«Generelt er det vi nå observerer en veldig dynamisk utvikling i de økonomiske forventningene,» sier ZEW-toppen.

Svakere også på kontinentet

ZEW-instituttets indeks for investorenes syn på eurosoneøkonomien viser en også et fall i november.

Indeksen viser 12,5 poeng, en nedgang på 7,6 poeng fra oktober. Her var det ifølge Trading Economics ventet en oppgang fra oktobers 20,1 til 20,5 poeng.

Eurosoneindeksen for nåværende forhold har falt 3 poeng til minus 43,8.

Les også Trumponomics på godt og vondt Hva slags økonomisk politikk er signalisert, hva kan bli konsekvensene dersom den gjennomføres og hvordan vil dette påvirke finansmarkedene?

ZEW-instituttet setter sammen sine indekser basert på svar fra rundt 300 økonomer og analytikere om deres syn på blant annet økonomi, inflasjon, renter, aksjemarkeder, valuta og oljepris nå og de kommende seks månedene. Positive indekser tilsier at et flertall av respondentene venter bedring, negative indekser antyder tilbakegang.