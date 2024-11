Inflasjonen stiger i Spania

Konsumprisene i Spania steg med 2,4 prosent i november sammenlignet med samme periode året før, melder det spanske statistikkbyrået.

Ifølge Bloomberg er dette en økning fra 1,8 prosent i oktober, og er i tråd med forventingene fra en Bloomberg-undersøkelse blant økonomer.

Blant økonomer i Den europeiske sentralbanken (ESB) har det vært ventet med et hopp i inflasjonen, uten at dette rokker ved deres tro på at 2 prosentsmålet vil bli nådd på en bærekraftig måte neste år.

Spania er det første store landet som publiserer inflasjonstallene i eurosonen, før regionens samlede tall publiseres på fredag. På forhånd er det ventet at inflasjonen i eurosonen vil lande på 2,3 prosent i november, etter å ha steget mer enn ventet i oktober.

Prisveksten skyldes hovedsakelig baseeffekter knyttet til sammenligninger med lave energipriser fra slutten av 2023. Selv om kjerneinflasjonen – som ekskluderer energi og enkelte matvarer – også steg til 2,4 prosent, var dette lavere enn analytikernes forventninger.

Advarte mot rentekutt

Til tross for økningen er det usannsynlig at dette vil påvirke ESBs planer om å kutte renten ytterligere, skriver Bloomberg. Sentralbanken er ventet å gjøre årets fjerde rentekutt om to uker, noe som vil sette styringsrenten til 3 prosent. Ytterligere rentenedsettelser er ventet i 2025, selv om medlemmer i ESB-styret har advart mot å senke rentene for mye.

– Gitt inflasjonsutsiktene tror jeg vi gradvis kan bevege oss mot et nøytralt nivå dersom de kommende dataene fortsetter å bekrefte vårt grunnlag, sa ESBs styremedlem Isabel Schnabel onsdag.

– Jeg vil advare mot å gå for langt, altså inn i et stimulerende territorium, la hun til og presiserte at hun mente at det ikke vil være hensiktsmessig pr. dags dato.

Spania har hatt moderat inflasjon i år, takket være tiltak som reduserte merverdiavgift på strøm og innførte gratis togbilletter. Selv om noen av disse tiltakene er rullet tilbake, har Spania klart å oppnå den sterkeste økonomiske veksten blant de store økonomiene i eurosonen.

Arbeidsledigheten i Spania ligger nå nær sitt laveste nivå på over 15 år, noe som løfter lønningene og øker prisene på tjenester – en fortsatt utfordring for ESB.