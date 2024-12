I forrige uke brøt de langvarige forhandlingene om IA-avtalen, og dermed også om sykelønnsordningen, sammen. Mandag fulgte LO opp med å erklære at organisasjonen «bryter partsforholdene med arbeidsgiversiden», altså alle bilaterale samarbeid med alle arbeidsgiverorganisasjoner.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kritiserer lekkasjer fra forhandlingsrommet og det hun opplever som forsøk på ekskludere LO fra prosessene, forhold hun kaller «et grovt tillitsbrudd».

Hva skjedde egentlig?

De ulike partene har ulike versjoner av hva som skjedde frem til bruddet.

En versjon Finansavisen har fått fra flere av de involverte går slik: LO nektet plent å røre sykelønnsordningen. Parallelt forhandlet NHO frem et utkast til en avtale med alle de resterende partene, uten at LO visste noe. LO sto alene igjen, og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) hadde ikke noe grep i bakhånd for å hindre at LO de facto forlot forhandlingsbordet.

Bruddet handler altså om at LO marginaliserte seg selv, mer enn om at NHO og de andre organisasjonene forhandlet med skitne knep, ifølge de fleste av partene som var med i IA-forhandlingene.

– Dette er ren indremedisin for LO, sier en av partene om mandagens brudd.

Hva skjer videre?

Fra flere av de andre partene trekkes det frem at Følsvik ikke synes å ha samme kontroll over de motstridende kreftene internt i LO som sine forgjengere, og derfor må ty til en annen retorikk og en steilere holdning. LO-krefter peker derimot på at tillit mellom partene er avgjørende for den norske lønnsmodellen og frontfaget, og at det kan bli vanskeligere å holde friske lønnskrav nede internt i LO nå.

Ved vårens forhandlinger vil det være høyere skuldre, og mindre grad av tillit mellom partene. Et utfall kan bli at LO sentralt i mindre grad klarer, eventuelt ønsker, å dempe de friskeste lønnskravene internt. Et annet utfall er at arbeidsgiversiden i mindre grad klarer å kjøpe seg fri fra store lønnspåslag ved å tilby andre konsesjoner.

– På sporet igjen

– LO beskylder NHO for lekkasjer. Hva sier du?

– Vi har ofte blitt konfrontert av media med ting nesten samtidig som de er blitt sagt i møtene, så jeg skal ikke si hvem som lekker, men det har vært mange lekkasjer som ikke kommer fra oss, sier Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO.

– Vil dette bruddet påvirke lønnsforhandlingene og utfallet der?

– Det tror jeg ikke, men det må LO svare på. Det er LO som har brutt samarbeidet, og ikke bare med NHO, men med alle arbeidsgiverorganisasjonene. Jeg kan ikke tenke meg annet enn at vi får dette på sporet igjen.