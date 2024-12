Rentebeslutningen: Kronen svekkes

På Norges Banks rentemøte før jul var det ingen lettelser å få av sentralbanken som beholdt styringsrenten på 4,5 prosent. Samtidig melder banken at renten mest sannsynlig settes ned i mars neste år.

Sentralbankens nye rentebane er 7 basispunkter høyere enn den gamle. Det kan tolkes som tre sikre kutt i 2025 og 40 prosent sannsynlighet for et fjerde.

Etter Federal Reserve på onsdag satte ned renten med 25 punkter, svekket den norske kronen seg mot dollaren. Der varslet Fed-sjef Jerome Powell at det ligger an til en pause i kuttsyklusen.

Rett før Fed kom med beslutningen var vekslingskursen 11,226 kroner pr. dollar. I timen etterpå svekket kronen seg kraftig, før den klokken 21.15 hadde falt til 11,394 kroner pr. dollar.

I løpet av natten styrket kronen seg noe, og lå i tiden før Norges Bank kom med sin rentebeslutning rundt 11,32 kroner pr. dollar.

Etter beslutningen var den umiddelbare reaksjonen i kronen at den styrket seg til under 11,30 kroner pr. dollar. I løpet av timen etter beslutningen svekket kronen seg på nytt til over 11,30 kroner.

Klokken 10.50 omsettes en dollar for 11,313 kroner.

Mot euroen styrket også kronen seg umiddelbart etter beslutningen, men svekket seg enda mer i tiden etterpå. Rett før klokken 11 koster en euro 11,79 kroner.