Tyske industriordrer falt med det meste på tre måneder i november. Nedgangen på 5,4 prosent fra måneden før var langt verre enn økonomers forventning om et fall på 0,2 prosent, melder Bloomberg.

I oktober var nedgangen på 1,5 prosent.

Den kraftige nedgangen i november forklares med et større fall for store bestillinger. Ekskludert disse, ville de nye industriordrene i Tyskland vist en økning på 0,2 prosent, ifølge landets statistikkmyndigheter.

– Utenom de store ordrene er det i det minste indikasjoner på en utflating på et lavt nivå, sier Commerzbank-økonom Vincent Stamer, ifølge nyhetsbyrået.

– Det er fortsatt ingen tegn til at situasjonen i tysk industri er i ferd med å bedre seg, legger han til.

Les også Jacob Wallenberg: – Det er et sjokkerende tall – Den europeiske konkurransekraften er for svak. I USA snakker man om incentiver, mens Europa ofte snakker om reguleringer, sier Jacob Wallenberg, styreleder i svenske Investor.

Stupte 58 prosent

Ifølge Trading Economics var det en ordrenedgang på hele 58,4 prosent for fly, skip og tog, fra et høyt nivå måneden før. Etterspørselen for legemidler trakk også ned med et fall på mer enn 7 prosent.

Innen kjemikalieindustrien og maskineri var det imidlertid oppganger på 1–2 prosent.

Les også Tysk skrell: Europa har fått ny elbil-leder Tyskland har mistet posisjonen som Europas største elbilmarked etter at salget stupte i 2024.

Det pekes også på at det var et markant fall i ordrene fra utlandet – på 10,8 prosent.