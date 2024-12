INGREDIENSER

lutefisk

jordskokk

1 pose frosne erter

1 fedd hvitløk

litt smør

1 dl vin jaune

litt salt

3 dl fløte

1 ss maizenamel

METODE

Lutefisken saltes i minimum 6–8 timer (gjerne så lenge som to døgn). La den stå kaldt frem til noen timer før tilberedning. Saltmengden avhenger av stykkene og hvor lut den er. Bjerkan foretrekker en fast fisk som ikke er for lut, og bruker god tid på saltingen. Saltmengden må man prøve seg frem til. Opplever man å ha saltet for mye, er det bare å legge den i vann igjen.

Saus: Kok opp vin jaune, og tilsett deretter fløten. La dette koke sammen før du tilsetter maizena som er rørt ut i litt vann på forhånd. Avslutt med å røre inn et par spiseskjeer smør, og smak til med salt. Det er fint om sausen ikke er for salt, og justeres i forhold til saltmengden i fisken.

Når fisken er klar for tilberedning, liker Bjerkan å bake den i ildfast form på 200 grader i ca. 20 minutter. Jordskokkene skrubbes først godt. ⅔ av jordskokken bakes samtidig med lutefisken, resten skjæres i tynne skiver og serveres rå.

Ertene kan tilberedes etter at fisken går i ovnen. Hell ertene i en kjele med et fedd hvitløk, en spiseskje smør og eventuelt et par spiseskjeer vann. Varmes opp til det er klart for servering. Smak gjerne til med litt salt, eventuelt litt malt muskatnøtt og ingefær.

Servering: Legg erter og bakte jordskokker på en tallerken med fiskestykket på toppen. Garner med rå jordskokkskiver og ha på rikelig med saus. Veldig godt med litt kvernet hvit pepper.