PFU hånet praksis PFU-lederen selv står i spissen for

Finansavisen er abonnent på Amedia-avisene. Med interesser i Spydeberg, Drøbak, Norefjell og Tvedestrand skreddersyr Amedia sine aviser for oss. På Tvedestrandspostens forside kan Finansavisen følgelig få opp artikler fra Bygdeposten på Norefjell eller fra Smaalenenes avis i Indre Østfold. Redaktør Jonas Pettersen i Tvedestrandsposten får ikke opp disse sakene på sin nettside, og aner følgelig ikke at disse artiklene på hans nettside dukker opp når Finansavisen leser hans avis.

RYSTET: Ådne Lunde (f.v.), Frode Hansen, Ylva Lindberg og Kjersti Thorbjørnsrud i PFU. Foto: PFU

– Det mest oppsiktsvekkende

Den kritiserte Kapital-artikkelen ble ikke gjennomgått av Finansavisen, men den ble manuelt plassert på forsiden av Finansavisen, og vi var følgelig kjent med at artikkelen var plassert der.

De 95 Amedia-redaktørene har ikke plassert noen av de hundrevis av Amedia-artiklene som publiseres hver dag på denne måten. Redaktørene aner ikke engang at artiklene er publisert på deres side.

– Pressens faglige utvalg har gjentatte ganger slått fast at redaktørstyrte medier har et selvstendig ansvar for alt som publiseres, sa PFU-medlem Frode Hansen, og refererte Vær Varsom-plakatens paragraf 2.1 i sin innledende sterke formaning mot Finansavisens Kapital-artikkel.

– Det er det mest oppsiktsvekkende jeg har lest i denne runden av PFU-saker, sa PFU-medlem Eivind Ljøstad.

– Jeg understreker at det også gjelder når det handler om redaksjonell utveksling av innhold innen samme mediekonsern. Det er opp til mediene selv å finne måter å sikre redaktøransvaret, sa han.

– Den var aldri inne til redaksjonell vurdering, understreket Lindberg.

– Jeg er enig i alt som har vært sagt her. Det har vel vært nevnt at det var litt flaks at dette momentet med selvstendig redaksjonelt ansvar var påklaget, sa utvalgsmedlem Kjersti Thorbjørnsrud.

Hun var det tredje PFU-medlemmet som mente det var flaks at ikke klager hadde klaget inn paragrafen Frode Hansen refererte til.

– Jeg har ikke noe å tilføre. Det var rimelig spesiell lesning, tilføyde PFU-medlem Ådne Lunde, til humring fra de andre utvalgsmedlemmene.

Amedia-direktør nekter å svare

Finansavisen har fått en forklaring fra Amedia på hvordan deres algoritmer for personalisert innhold fungerer. Vi stilte konserndirektør John Kvadsheim følgende spørsmål:

– Hvilke vurderinger har Amedia gjort rundt det å påta seg reelt redaktøransvar for artikler når deres nær 100 aviser publiserer artikler mot lesere som den lokale publikasjonen ikke aner at dukker opp på dennes nettavis?

Kvadsheim gir en lang rekke svar som ikke handler om spørsmålet. Til slutt kommer et svar om at de hundrevis av artiklene blir merket med navn på opprinnelsesavis.

– I de tilfeller der stoff fra +ALT-aviser blir eksponert for den enkelte abonnent, går det tydelig frem på fronten hvilken avis som stoffet er tilgjengelig hos og i hvilken avis abonnenten vil kunne lese stoffet, sier Kvadsheim.

AVISER UTEN REDAKTØRER: Konserndirektør John Kvadsheim styrer nær 100 lokalaviser der det publiseres artikler redaktørene ikke aner at står på trykk. Foto: Amedia

PFU brydde seg imidlertid på ingen måte om at Kapital-artikkelen var merket på samme måte på Finansavisens forside.

Det Kvadsheim snakker om er følgelig fortsatt at artikler fra Smaalenenes Avis dukker opp på vår personaliserte forside av Tvedestrandsposten. På Kvadsheims forside av Tvedestrandsposten dukker det kanskje opp artikler fra Romerikes Blad uten at redaktøren at Tvedestrandsposten heller kjenner til det.

Igjen forklarte vi Kvadsheim at Amedias system med autopublisering medfører at han styrer et imperium av aviser som i praksis ikke har redaktører.

– I Amedia står utviklingsarbeid høyt på dagsordenen fordi vi skal sikre sterke medier i hele Norge i et evighetsperspektiv.



PFU-møteleder nekter svar

Finansavisen har redegjort for problemstillingen for PFU-møteleder Ellen Ophaug, som i Fredriksstad Blad er én av Amedia-avisene som autopubliserer personaliserte artikler gjennom hele Amedia-systemet. Deretter fikk hun ni skriftlige spørsmål.

– Amedia er Norges største utgiver av aviser i Norge med 93 aviser i tillegg til Nettavisen og Nationen. Amedias forretningsmodell er nettopp å publisere stoff som ikke er vurdert av den aktuelle redaksjonen, nøyaktig det som ble latterliggjort av PFU. Var PFU kjent med hvordan Amedia-avisene publiserer samarbeidsartikler?

Ophaug besvarte ikke spørsmålet.

– Hvis «nei», burde ikke PFU være kjent med hvordan Norges største utgiver i aviser har basert hele sin forretningsmodell?

Ophaug besvarte ikke spørsmålet.

– Hvis «ja», hvorfor var det ingen i PFU som ga beskjed om at Amedia faktisk praktiserer autogenererte forsidesaker fra nær 100 andre medier som aldri har vært vurdert av lokal redaksjon?

Ophaug besvarte ikke spørsmålet.

– Du var møteleder, og jobber i Amedia-avisen Fredriksstad Blad. Visste du ikke at Fredriksstad Blad automatisk publiserer saker på forsiden fra nær 100 aviser i Norge som aldri har vært innom redaksjonen i Fredriksstad Blad til vurdering?

Ophaug besvarte ikke spørsmålet.

– Hvorfor satt du helt stille uten å si et ord da utvalgsmedlemmene latterliggjorde Finansavisen for åpen scene?

– Jeg opplevde det ikke slik. Det er viktig at utvalget får si det de mener i den enkelte sak. Samtidig er en tilbakemelding om at jeg skulle ha vært strammere i møteledelsen selvsagt noe jeg tar med meg.

– Hva tenker du om at Amedia i stor stil publiserer artikler som lokal redaksjon aldri har hverken sett eller hørt om?

Ophaug besvarte ikke spørsmålet.

– Jeg tenker at Amedia gir blaffen i PFU. Hva tenker du?

Ophaug besvarte ikke spørsmålet.

– Hva tenker du om at utvalgsmedlemmene i PFU lo og opptrådte synlig hoderystende og sjokkerte da de selv og andre omtalte Finansavisens redelige tilsvar?

– Jeg opplevde ikke møtet slik spørsmålet stilles. På en lang møtedag med mange saker med stort alvor, er det også fint med litt humør. Men som nevnt: Jeg tar selvsagt din tilbakemelding om hvordan du opplevde det, med meg. Samtidig må redaktører med den publiseringsmakt de besitter, også tåle kritikk i det offentlige rom.

– Jeg sitter med mange eksempler fra Amedia-aviser der mitt personaliserte innhold fra andre Amedia-aviser dukker opp. Er det slik at PFU nå vil kunne felle samtlige Amedia-aviser på samtlige personaliserte saker i hver eneste av de 95 avisene?

Ophaug besvarte ikke spørsmålet.