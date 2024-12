– Tvinger Amedia til å endre system

– Redaktørstyrte medier er ikke tjent med at et redaktørstyrt medium også kan være et medium hvor en eller annen redaktør i et annet medium har utøvd den styringsplikt redaktøren selv er pålagt å gjøre. Det vil bety en utvanning av redaktøransvaret, et ansvar redaktører med rette setter svært høyt, sier Kokkvold.

Les også Pressetopper i sjokk over Amedia-strategi – Hva er det du sier? Det er helt utrolig. Helt utrolig, sier presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen. – Total ansvarsfraskrivelse, sier Anine Kierulf.

Ukjent for pressetopper

Ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, har overfor Finansavisen trukket frem at redaktørstyrte medier har vært særdeles flinke til å fremheve seg selv som et motstykke til sosiale medier og fake news. Men når algoritmene i Amedia overstyrer for redaktørene har han ment at dette blir meningsløst å anføre.

Han har også vært tydelig på at Amedias datagenererte publiseringssystem var ukjent for ham. Det samme sier Kokkvold.

Førsteamanuensis Anine Kierulf kalte i Finansavisen publiseringssystemet for «en total ansvarsfraskrivelse».

Les også Aviskjempe forsvarer spøkelsesaviser: – Har kontroll, men ikke full kontroll – Redaktørene har kontroll, men de vet ikke hvilke saker leserne blir eksponert for, sier Amedia-sjef Stig Finslo, og innrømmer at ting alltid kan gjøres bedre.

Finansavisen har forsøkt å få nåværende generalsekretær Elin Floberghagen til å kommentere Amedias publiseringsstrategi. Floberghagen har strukket seg til å kommentere at Finansavisen har tatt opp viktige og prinsippielle problemstillinger som er verdt å diskutere. Spørsmål om hva hun mener om Amedia-strategien har hun imidlertid ikke besvart.

«Jeg er nysgjerrig på hva Norsk Presseforbund og Amedia har tenkt rundt dette temaet. Hvis de ikke har noe godt svar, reiser det spørsmålet om de har tenkt rundt temaet», la Anine Kierulf til.

Amedia: Ikke noe galt

Konserndirektør Stig Finslo i Amedia har vært tydelig overfor Finansavisen på at mediekjempen ikke mener at de gjør noe galt, og at det følgelig ikke er noe de behøver å reparere. Likevel ga han følgende uttalelse:

– Vi jobber med å gjøre tjenestene best mulig, men jeg er uenig i at det er i strid med medieansvarsloven og redaktøransvaret. Det vil imidlertid alltid være rom for å se på spørsmålet. Vi mener det ikke er noe galt som krever tiltak, men det er klart at ting kan gjøres bedre, og det vil vi kunne se på, sa Finslo.

Han la til at løsningen var gjort kjent for redaktørutvalget i Amedia uten store protester fra redaktørene.